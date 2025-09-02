विवेक अग्निहोत्री की ममता बनर्जी से अपील, बोले- अगर मैं पापी, तो जो चाहें सजा दें
क्या है खबर?
विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' रिलीज होने वाली है। पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म रिलीज से पहले ही खूब विवादों में है। फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। हाल ही में निर्देशक ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक खास अपील की। उन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो साझा कर बताया कि 'द बंगाल फाइल्स' बंगाल में क्यों रिलीज होनी चाहिए।
मुश्किल
कानूनी परेशानियों से घिरे हुए हैं निर्देशक
विवेक का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कई प्रदर्शक राजनीतिक दबाव के कारण फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोग फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि फिल्म को बैन कराने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिससे वह लगातार कानूनी परेशानियों में घिरे हुए हैं।
रोक
"फिल्म को रोकना संविधान के खिलाफ होगा"
निर्देशक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी संवैधानिक शपथ का हवाला देते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें। विवेक का कहना है कि जब फिल्म को सेंसर बोर्ड (CBFC) से मंजूरी मिल चुकी है, तब किसी भी तरह से उसे रोकना संविधान के खिलाफ होगा। निर्देशक ने यह भी कहा कि भारत के इतिहास में बंगाल का अध्याय बेहद दर्दनाक और संवेदनशील रहा है।
दावा
निर्देशक ने किया ये दावा
विवेक ने डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली नरसंहार जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन त्रासदियों को इतिहास से मिटाने या भुलाने की कोशिश की गई है। उनका दावा है कि 'द बंगाल फाइल्स' किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन ताकतों को उजागर करती है, जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ अपराध किए। उन्होंने अनुरोध किया कि इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से रिलीज किया जाए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए विवेक अग्निहोत्री का वीडियो
URGENT: An open appeal to Hon’ble CM @MamataOfficial.— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) September 2, 2025
Please listen till the end and share widely as your protest against banning of a film on Hindu Genocide. #TheBengalFiles
In cinemas 05 September 2025 pic.twitter.com/vtM60PDtJJ
दो टूक
बहस करें, पर सच्चाई न छिपाएं
विवेक बोले, "आपसे अपील है कि कृपया इस फिल्म पर प्रतिबंध न लगाएं। फिल्म देखें, इसे समझें, इस पर बहस करें, लेकिन सच्चाई न छिपाएं। अगर हम डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली की कहानी नहीं बताएंगे, तो कौन बताएगा? अगर हम अभी नहीं कहेंगे, तो कब कहेंगे? फिर भी अगर आपको लगता है कि भारत में हिंदू इतिहास, हिंदू नरसंहार के बारे में सच बताना पाप है, तो हां, मैं पापी हूं। आप मुझे जो चाहें सजा दे सकते हैं।"
रिलीज
'द बंगाल फाइल्स' कब हो रही रिलीज?
पिछले दिनों विवेक ने बताया था कि फिल्म की रिलीज को लेकर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ-साथ उनके परिवार को भी घसीटा जा रहा है। यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो रही है। बता दें यह पहली बार नहीं है, जब विवेक की कोई फिल्म विवादों में आई हो। इससे पहले उनकी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने भी बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया था।