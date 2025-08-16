'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर देख पसीजा दर्शकों का दिल, बोले- पक्का इतिहास रचेगी ये फिल्म
क्या है खबर?
विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर को दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और जनता ने पहले ही फिल्म का 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' देखने का ऐलान कर दिया है। यूट्यूब से लेकर एक्स तक लोग फिल्म के ट्रेलर की भर-भरके तारीफ कर रहे हैं। खासकर बंगाली दर्शक इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
प्रतिक्रिया
एक-एक सीन देख कांप उठी रूह
ज्यादातर लोगों ने ट्रेलर को रोंगटे खड़े कर देने वाला बताया है। कुछ का कहना है कि ऐसी साहस और जोखिमभरी कहने का दम बॉलीवुड में सिर्फ विवेक अग्निहोत्री में है, वहीं कुछ ने एकजुट होकर ऐसे सच्चे सिनेमा को बढ़ावा देने की अपील की है। लोगों का कहना है कि फिल्म के ट्रेलर के एक-एक सीन ने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया है। दर्शकों के मुताबिक, अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद 'द बंगाल फाइल्स' भी इतिहास रचेगी।
रिलीज
कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें कि यह फिल्म पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार को दिखाने वाली है। 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर में पश्चिम बंगाल के हिंसक राजनीतिक अतीत पर से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है और निर्देशक का कहना है कि इसी वजह से बंगाल सरकार उनकी इस फिल्म का विरोध कर रही है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी।