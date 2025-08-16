'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर देख पसीजा दर्शकों का दिल, बोले- पक्का इतिहास रचेगी ये फिल्म

ज्यादातर लोगों ने ट्रेलर को रोंगटे खड़े कर देने वाला बताया है। कुछ का कहना है कि ऐसी साहस और जोखिमभरी कहने का दम बॉलीवुड में सिर्फ विवेक अग्निहोत्री में है, वहीं कुछ ने एकजुट होकर ऐसे सच्चे सिनेमा को बढ़ावा देने की अपील की है। लोगों का कहना है कि फिल्म के ट्रेलर के एक-एक सीन ने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया है। दर्शकों के मुताबिक, अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद 'द बंगाल फाइल्स' भी इतिहास रचेगी।

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि यह फिल्म पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार को दिखाने वाली है। 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर में पश्चिम बंगाल के हिंसक राजनीतिक अतीत पर से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है और निर्देशक का कहना है कि इसी वजह से बंगाल सरकार उनकी इस फिल्म का विरोध कर रही है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी।