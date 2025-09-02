पवन कल्याण का करियर फिर से खड़ा करने वाली वो फिल्म, जिसके हीरो थे सलमान खान

पवन कल्याण वो नाम हैं, जिसने न सिर्फ फिल्मों में, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी खूब नाम काया। उन्हें कराटे में भी महारत हासिल है। पवन का असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है, लेकिन फिल्मी सफर की शुरुआत के साथ ही उन्होंने 'पवन कल्याण' नाम अपनाया। पवन 54 साल के हो गए हैं। आइए आज हम आपको उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसने उनकी डूबती नैया को बचाया था और इसका कनेक्शन सलमान खान से था।

फिल्म पवन का डगमगाता करियर पटरी पर लाया था 'दबंग' का तेलुगू रीमेक यूं तो पवन ने साउथ की कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा, लेकिन साल 2011 के आसपास उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और ये वो समय था, जब उन्हें एक अदद हिट की दरकार थी। ऐसे में सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दबंग' पवन के डूबते करियर के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई थी। दरअसल, इसी फिल्म के तेलुगू रीमेक 'गब्बर सिंह' ने पवन के करियर को एक बार फिर से खड़ा किया था।

प्रस्ताव निर्देशक ने की थी पवन से ये खास अपील निर्देशक हरीश शंकर पवन के पास हिंदी फिल्म 'दबंग' के तेलुगु रीमेक का प्रस्ताव लेकर आए थे। पवन ने कहानी सुनी और उन्हें लगा कि यह उनके लिए सही फिल्म है, लेकिन 'दबंग' में सलमान के किरदार को तेलुगु दर्शकों के हिसाब से ढालना भी उनके लिए बड़ी चुनौती थी। निर्देशक ने पवन कल्याण से गुजारिश करते हुए कहा कि वह इस फिल्म को अलग अंदाज में बनाएंगे, जिसमें पवन के खास डायलॉग और एक्शन स्टाइल का भरपूर इस्तेमाल होगा।

धमाका पवन ने फिल्म से की धमाकेदार वापसी फिल्म बनाते दौरान हरीश ने पवन से कहा कि वह फिल्म के एक गीत को अपनी आवाज दें। पवन शुरुआत में हिचकिचाए, क्योंकि वो एक पेशेवर गायक नहीं, लेकिन हरीश शंकर के कहने पर मान गए। उन्होंने एक गाने को अपनी आवाज दी, जो था 'नेंदु चेप्पानु'। यह फिल्म का सबसे अनोखा हिस्सा था, जिसमें पवन ने अपने ही अंदाज में गाया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इससे पवन के साथ-साथ हरीश शंकर को भी बड़ा नाम बना दिया।

लागत और कमाई 'गब्बर सिंह' का बजट और कमाई साल 2012 में तेलुगू फिल्म 'गब्बर सिंह' रिलीज हुई थी। इसके डायलॉग भी खूब लोकप्रिय हुए थे, जो खुद पवन ने ही लिखे थे। पवन के साथ इस फिल्म में अभिनेत्री श्रुति हासन मुख्य भूमिका में थीं। 'पुष्पा' वाले संगीतकार देवी श्री प्रसाद के संगीत ने इस फिल्म को और यादगार बना दिया था। 30 करोड़ रुपये इस फिल्म का बजट था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये कमाए थे।