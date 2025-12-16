थलापति विजय की दूसरी सबसे लंबी फिल्म होगी 'जन नायकन', कहानी भी हुई लीक
क्या है खबर?
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' जनवरी, 2026 में रिलीज हो रही है। लोगों के लिए यह बहुत खास है, क्योंकि थलापति इसके जरिए आखिरी बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई देंगे। यही कारण है कि फिल्म से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट्स प्रशंसकों को उत्साहित करते हैं। नई जानकारी आई है कि 'जन नायकन' थलापति के करियर की दूसरी सबसे लंबी फिल्म होने वाली है। इसके अलावा, फिल्म की कहानी पर भी काफी हद तक खुलासा हो गया है।
अवधि
3 घंटे से ज्यादा होगी 'जन नायकन' की अवधि
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एच. विनोथ द्वारा निर्देशित 'जन नायकन' की अवधि 3 घंटे 6 मिनट हो सकती है। हालांकि, यह दावा निर्माताओं ने नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पोस्ट से यही संकेत मिलता है। अगर यह सच हुआ, तो थलापति की फिल्म 'नानबन' (3 घंटे 8 मिनट) के बाद, 'जन नायकन' उनके करियर की सबसे लंबी फिल्म होगी। फिल्म का ट्रेलर 31 दिसंबर को रिलीज किए जाने की योजना है।
रीमेक
'भगवंत केसरी' का रीमेक हो सकती है फिल्म
रिपाेर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' की कहानी 2 शक्तिशाली व्यक्तियों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। एक, जो अपनों के अधिकारों के लिए लड़ता है। वहीं दूसरा, जो सत्ता और प्रभाव हासिल करना चाहता है। ट्विस्ट ये है कि दोनों का एक साझा इतिहास है, और उनके रास्ते पहले भी आपस में टकरा चुके हैं। कयास लग रहे हैं कि 'जन नायकन', नंदामुरी बालकृष्ण की फिल्म 'भगवंत केसरी' का रीमेक हो सकती है। हालांकि, निर्माताओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है।