'जन नायकन' की अवधि का खुलासा

थलापति विजय की दूसरी सबसे लंबी फिल्म होगी 'जन नायकन', कहानी भी हुई लीक

लेखन ज्योति सिंह 04:14 pm Dec 16, 202504:14 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' जनवरी, 2026 में रिलीज हो रही है। लोगों के लिए यह बहुत खास है, क्योंकि थलापति इसके जरिए आखिरी बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई देंगे। यही कारण है कि फिल्म से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट्स प्रशंसकों को उत्साहित करते हैं। नई जानकारी आई है कि 'जन नायकन' थलापति के करियर की दूसरी सबसे लंबी फिल्म होने वाली है। इसके अलावा, फिल्म की कहानी पर भी काफी हद तक खुलासा हो गया है।