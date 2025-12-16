सार्वजनिक कार्यक्रम में भावुक हुए सनी देओल

धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में भावुक हुए सनी देओल, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 03:27 pm Dec 16, 202503:27 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने पिछले महीने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस दुखद घटना के कुछ दिन बाद, सनी देओल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। मुंबई में अभिनेता की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च इवेंट रखा गया। इस मौके पर उन्हें अपने सह-कलाकारों वरुण धवन और अहान शेट्‌टी के साथ देखा गया। एक क्षण के दौरान सनी काफी भावुक नजर आए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है।