धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में भावुक हुए सनी देओल, देखें वीडियो
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने पिछले महीने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस दुखद घटना के कुछ दिन बाद, सनी देओल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। मुंबई में अभिनेता की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च इवेंट रखा गया। इस मौके पर उन्हें अपने सह-कलाकारों वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ देखा गया। एक क्षण के दौरान सनी काफी भावुक नजर आए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है।
भावुक
फिल्म का डायलॉग बोलते समय भावुक हुए सनी
'बॉर्डर 2' के टीजर लॉन्च कार्यक्रम में सनी फौजी वाली वेशभूषा में पहुंचे। उन्होंने सिर पर पगड़ी लगाई थी। कार्यक्रम में फिल्म के एक डायलॉग को अपने एक्शन अंदाज में बोलते समय अभिनेता भावुक हो गए। इस भावनात्मक पल में उन्होंने खुद को मजबूती से संभाला। जाहिर है कि पिता धर्मेंद्र के निधन से सनी और पूरे देओल परिवार सदमे में हैं। इसके बावजूद अभिनेता ने अपनी पेशेवर जिम्मेदारी को निभाया और सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए मुंबई लौटे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
An Emotional Sunny Paaji At Border 2 Teaser Launch…….— Bollywood Legacy Channel (@LegacyChannel_) December 16, 2025
He Came Specially For His Fans Despite His Pain Of Dharmendra Ji’s Big Loss🙏🏻
Respect & Love For Sunny Deol 🎖️ pic.twitter.com/RSZDRVfq0I
फिल्म
'बॉर्डर 2' के बारे में जानिए
जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी। अब निर्देशन अनुराग सिंह इस सुपरहिट फिल्म की दूसरी किस्त ला रहे हैं, जिसके जरिए सनी अपने किरदार मेजन कुलदीप सिंह के साथ वापसी करेंगे। वरुण, अहान और दिलजीत दोसांझ के अलावा, 'बॉर्डर 2' में सोनम बाजवा, मेधा राणा और मोना सिंह भी अहम किरदार के साथ शामिल हैं। यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।