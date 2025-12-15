नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंड 2' देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली में होगी विशेष स्क्रीनिंग
क्या है खबर?
साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंड 2' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। अब इसे एक और उपलब्धि हासिल होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म को देखने वाले हैं। फिल्म निर्माताओं ने इस बात की घोषणा करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 'अखंड 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। जाहिर है कि 'अखंड 2' सनातन धर्म और देशभक्ति पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है।
घोषणा
निर्देशक बोयापती श्रेनु ने की घोषणा
हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान 'अखंड 2' के निर्देशक बोयापती श्रेनु ने घोषणा की कि उन्होंने दिल्ली में एक विशेष स्क्रीनिंग की तैयारी की है। देश के प्रधानमंत्री फिल्म को देखने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाने के लिए दर्शकों को धन्यवाद दिया। 'अखंड 2' पहले 5 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ लीगल कारणों से यह 12 दिसंबर को रिलीज हुई। फिल्म की पहली किस्त 2021 में आई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#BoyapatiSreenu:— Gulte (@GulteOfficial) December 14, 2025
“Prime Minister #Modi to Watch #Akhanda2 in Delhi Very Soon.” pic.twitter.com/axvXX5WTDq