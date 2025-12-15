'अखंड 2' देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंड 2' देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली में होगी विशेष स्क्रीनिंग

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Dec 15, 202501:59 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंड 2' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। अब इसे एक और उपलब्धि हासिल होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म को देखने वाले हैं। फिल्म निर्माताओं ने इस बात की घोषणा करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 'अखंड 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। जाहिर है कि 'अखंड 2' सनातन धर्म और देशभक्ति पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है।