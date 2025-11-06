'जन नायकन' का नया पोस्टर जारी, प्रभास से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे थलापति विजय

'जन नायकन' का नया पोस्टर जारी, प्रभास से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे थलापति विजय
क्या है खबर?
सुपरस्टार थलापति विजय ने जब से राजनीति में प्रवेश किया है, उनके प्रशंसक खुश होने के साथ-साथ दुखी भी हैं, क्योंकि अभिनेता फिल्मी दुनिया से संन्यास ले रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' होगी, जिसका नया पोस्टर भी सामने आ चुका है। निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया, जिसमें उनका जबरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 'जन नायकन' की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर अभिनेता प्रभास की फिल्म से होगी।
रिलीज
पोंगल पर रिलीज होगी विजय की आखिरी फिल्म
निर्माताओं ने 'जन नायकन' से विजय का पोस्टर जारी किया जिसपर लिखा है, '9 जनवरी।' पोंगल के मौके पर अभिनेता अपनी आखिरी फिल्म से धमाल मचाने को तैयार हैं। इस फिल्म की टक्कर प्रभास की 'द राजा साब' से होगी जो इसी दिन (9 जनवरी, 2026) बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। विजय के अलावा 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू भी अहम किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन एच विनोथ ने किया है, और केवीएन प्रोडक्शंस निर्माता हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Let's Begin 🔥🔥🔥#Thalapathy @actorvijay sir #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries #JanaNayagan#JanaNayaganPongal #JanaNayaganFromJan9 pic.twitter.com/4VlEonM0Q9— KVN Productions (@KvnProductions) November 6, 2025