'जन नायकन' का नया पोस्टर जारी, प्रभास से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे थलापति विजय

पोंगल पर रिलीज होगी विजय की आखिरी फिल्म

निर्माताओं ने 'जन नायकन' से विजय का पोस्टर जारी किया जिसपर लिखा है, '9 जनवरी।' पोंगल के मौके पर अभिनेता अपनी आखिरी फिल्म से धमाल मचाने को तैयार हैं। इस फिल्म की टक्कर प्रभास की 'द राजा साब' से होगी जो इसी दिन (9 जनवरी, 2026) बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। विजय के अलावा 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू भी अहम किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन एच विनोथ ने किया है, और केवीएन प्रोडक्शंस निर्माता हैं।