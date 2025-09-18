बॉक्स ऑफिस: 'मिराई' की कमाई में गिरावट जारी, छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 

कमाई

'मिराई' ने छठे दिन कमाए 4.50 करोड़ रुपये

सैकनिल्क के मुताबिक, 'मिराई' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 4.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 61.50 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म ने 13 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 15 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। तीसरे दिन इस फिल्म ने 16.6 करोड़ रुपये और चौथे दिन 6.4 करोड़ रुपये कमाए, जबकि पांचवें दिन यह 6 करोड़ रुपये जुटा पाई।