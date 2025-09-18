बॉक्स ऑफिस: 'मिराई' की कमाई में गिरावट जारी, छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
तेजा सज्जा और मांचू मनोज की एक्शन एडवेंचर फिल्म 'मिराई' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा होने जा रहा है। 12 सितंबर को दर्शकों के बीच आई इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन कामकाजी दिनों में इसके कारोबार में गिरावट जारी है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म की दैनिक कमाई घटती जा रही है। आइए जानें 'मिराई' ने छठे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'मिराई' ने छठे दिन कमाए 4.50 करोड़ रुपये
सैकनिल्क के मुताबिक, 'मिराई' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 4.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 61.50 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म ने 13 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 15 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। तीसरे दिन इस फिल्म ने 16.6 करोड़ रुपये और चौथे दिन 6.4 करोड़ रुपये कमाए, जबकि पांचवें दिन यह 6 करोड़ रुपये जुटा पाई।
मिराई
दुनियाभर में पार किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा
देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी 'मिराई' का खूब डंका बज रहा है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। कार्तिक गट्टामनेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मांचू मनोज, रितिका नायक, श्रिया सरन, जयराम, जगपति बाबू, राजेंद्रनाथ जुत्शी, पवन चोपड़ा और तनजा केलर जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनी 'मिराई' एक यंग योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है।