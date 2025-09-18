'बिग बॉस 19': अभिषेक बजाज बने घर के नए कप्तान, आवेज दरबार से हुई जोरदार भिड़ंत

प्रोमो

आक्रामक अंदाज में दिखे अभिषेक

सामने आए प्रोमो में अभिषेक को आवेज का रास्ता रोकते हुए उनसे धक्का-मुक्की करते हुए देखा जा सकता है, वहीं अमाल मलिक ने भी अभिषेक पर सीधा सवाल उठाया, जिसे दोनों के बीच जोरदास बहस हो गई। निर्माताओं ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'बिग बॉस के नए टास्क में घरवालों के बीच हुई तकरार! क्या नातिजा होगा इसका?' 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।