'बिग बॉस 19': अभिषेक बजाज बने घर के नए कप्तान, आवेज दरबार से हुई जोरदार भिड़ंत
क्या है खबर?
जब से सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' की शुरुआत हुई है, तब से इस शो के हर एपिसोड में लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। अब आखिरकार इस घर को नया कप्तान मिल गया है। आवेज दरबार और अमाल मलिक से हाथापाई के बाद अभिषेक बजाज घर के नए कप्तान बन गए हैं। कैप्टेंसी टास्क के दौरान अभिषेक का आक्रामक अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
प्रोमो
आक्रामक अंदाज में दिखे अभिषेक
सामने आए प्रोमो में अभिषेक को आवेज का रास्ता रोकते हुए उनसे धक्का-मुक्की करते हुए देखा जा सकता है, वहीं अमाल मलिक ने भी अभिषेक पर सीधा सवाल उठाया, जिसे दोनों के बीच जोरदास बहस हो गई। निर्माताओं ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'बिग बॉस के नए टास्क में घरवालों के बीच हुई तकरार! क्या नातिजा होगा इसका?' 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Promo: Abhishek Bajaj vs Amaal Mallik 🔥 #BiggBoss19 pic.twitter.com/45WqPhZ6eZ— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 17, 2025