'मिराई' रिव्यू: तेजा सज्जा की फिल्म को दर्शकों ने बताया ब्लॉकबस्टर, प्रभास ने लूटी महफिल

काफी समय से तेजा सज्जा फिल्म ' मिराई ' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म को समीक्षकों की तरफ से हरी झंडी मिली है, वहीं दर्शक भी तेजा की अदाकारी और इसकी कहानी की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले ही तगड़ा माहौल बना लिया था। इसकी एडवांस बुकिंग भी शानदार हुई। जनता ने फिल्म देखकर एक्स पर क्या कहा, आइए जानते हैं।

रिव्यू दर्शकों को पसंद आए विजुअल्स 'मिराई' देखकर लौट रहे अधिकांश दर्शक फिल्म के VFX की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म के कई दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक यूजर ने फिल्म के फर्स्ट हाफ को शानदार और दूसरे भाग को असाधारण बताया है। साथ ही फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की भी तारीफ की जा रही है। एक ने लिखा, 'मिराई लगातार रोंगटे खड़े करना वाला एक विजुअल धमाका। तेजा सज्जा ने धमाल मचा दिया है। एक्शन, क्लाइमैक्स... सब बेहतरीन हैं।'

ट्विटर पोस्ट रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कई दृश्य #Mirai A visual blast with nonstop goosebumps..! 💥#TejaSajja steals the show 👑

Action 🔥 Interval 💣 Pre-climax ⚡ BGM 🎶 all fire..!

Top notch CGI & full family entertainer..❤️#MiraiReview #MiraiOnSep12Th pic.twitter.com/QuH7WZrkr8 — SAI CHOWDARY (@imSaichowdary_) September 12, 2025

कहानी प्रभास ने किया कैमियो एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए 'मिराई' को एक मनोरंजक फिल्म बताया है। उन्होंने लिखा, 'दमदार कहानी, शानदार एडिटिंग और सिर्फ 3-4 मिनट में ही प्रभास की आवाज एक गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म।' एक लिखते हैं, 'मस्त फिल्म है यार। सिनेमाघर में एक पागलपन देखने को मिला। तेज सज्जा पूरी फिल्म में चमक रहे हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है।'

ट्विटर पोस्ट प्रभास के वॉइस ओवर ने जीता दिल Just a voice over turned the entire film reception into rebel vibe 🔥🔥🔥



Just his voice is enough 💥💥💥 #Prabhas #Mirai #MiraiReview #TejjaSajja pic.twitter.com/Xinzffbwhv — sita rama raju 🦖👑 (@Sitaramaraju358) September 12, 2025

प्रतिक्रिया क्लाइमेक्स की हो रही तारीफ एक ने लिखा, 'अपना उत्साह बनाए रखना, कुल मिलाकर एक बेहतरीन फिल्म है। दूसरे भाग में फिल्म धीमी लगती है, लेकिन क्लाइमेक्स ने उसे बरकरार रखा था। तेजा सज्जा को अपनी एक्टिंग पर काम करने की जरूरत है। फिल्म ब्लॉकबस्टर है।' एक लिखते हैं, 'मिराई एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव है। दमदार कहानी, शानदार अभिनय, और सिर्फ 3-4 मिनट में भी, प्रभास की आवाज एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। रोंगटे खड़े हो जाना निश्चित है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो #Miraireview 3.25⭐

hold your excitement, overall a good package, in 2nd half movie looks slow but climax maintained it



AVERAGE BGM,interval block is good & vfx cgi 👍 #TejaSajja needs to work on his acting, #ShriyaSaran is fabulous



personally I liked the #hanuman movie more pic.twitter.com/EvtejkHrv4 — Mr smp (@mr_sp007) September 11, 2025