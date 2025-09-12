LOADING...
'मिराई' को लोगों ने बताया ब्लॉकबस्टर (तस्वीर: एक्स/@tejasajja123)

'मिराई' रिव्यू: तेजा सज्जा की फिल्म को दर्शकों ने बताया ब्लॉकबस्टर, प्रभास ने लूटी महफिल

Sep 12, 2025
12:43 pm
काफी समय से तेजा सज्जा फिल्म 'मिराई' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म को समीक्षकों की तरफ से हरी झंडी मिली है, वहीं दर्शक भी तेजा की अदाकारी और इसकी कहानी की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले ही तगड़ा माहौल बना लिया था। इसकी एडवांस बुकिंग भी शानदार हुई। जनता ने फिल्म देखकर एक्स पर क्या कहा, आइए जानते हैं।

दर्शकों को पसंद आए विजुअल्स 

'मिराई' देखकर लौट रहे अधिकांश दर्शक फिल्म के VFX की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म के कई दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक यूजर ने फिल्म के फर्स्ट हाफ को शानदार और दूसरे भाग को असाधारण बताया है। साथ ही फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की भी तारीफ की जा रही है। एक ने लिखा, 'मिराई लगातार रोंगटे खड़े करना वाला एक विजुअल धमाका। तेजा सज्जा ने धमाल मचा दिया है। एक्शन, क्लाइमैक्स... सब बेहतरीन हैं।'

रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कई दृश्य 

प्रभास ने किया कैमियो

एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए 'मिराई' को एक मनोरंजक फिल्म बताया है। उन्होंने लिखा, 'दमदार कहानी, शानदार एडिटिंग और सिर्फ 3-4 मिनट में ही प्रभास की आवाज एक गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म।' एक लिखते हैं, 'मस्त फिल्म है यार। सिनेमाघर में एक पागलपन देखने को मिला। तेज सज्जा पूरी फिल्म में चमक रहे हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है।'

प्रभास के वॉइस ओवर ने जीता दिल 

क्लाइमेक्स की हो रही तारीफ

एक ने लिखा, 'अपना उत्साह बनाए रखना, कुल मिलाकर एक बेहतरीन फिल्म है। दूसरे भाग में फिल्म धीमी लगती है, लेकिन क्लाइमेक्स ने उसे बरकरार रखा था। तेजा सज्जा को अपनी एक्टिंग पर काम करने की जरूरत है। फिल्म ब्लॉकबस्टर है।' एक लिखते हैं, 'मिराई एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव है। दमदार कहानी, शानदार अभिनय, और सिर्फ 3-4 मिनट में भी, प्रभास की आवाज एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। रोंगटे खड़े हो जाना निश्चित है।'

'मिराई' के बारे में जानिए

'मिराई' के निर्देशन की कमान कार्तिक गट्टामनेनी ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। तेजा के अलावा इस फिल्म में मांचू मनोज, रितिका नायक, श्रिया सरन, जयराम, जगपति बाबू, राजेंद्रनाथ जुत्शी, पवन चोपड़ा और तनजा केलर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'मिराई' का अनुमानित बजट 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं।