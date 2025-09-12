'मिराई' के सीक्वल का ऐलान (तस्वीर: एक्स/@tejasajja123)

तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' का आएगा सीक्वल, शीर्षक का हो गया ऐलान

लेखन दीक्षा शर्मा 11:01 am Sep 12, 202511:01 am

क्या है खबर?

अभिनेता तेजा सज्जा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मिराई' आखिरकार 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म का दर्शक पिछले काफी वक्त से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की तरफ से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली है। 'मिराई' की रिलीज के साथ अब इस फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो गया है। फिल्म की दूसरी किस्त के शीर्षक से भी पर्दा उठ गया है।