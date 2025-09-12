तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' का आएगा सीक्वल, शीर्षक का हो गया ऐलान
क्या है खबर?
अभिनेता तेजा सज्जा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मिराई' आखिरकार 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म का दर्शक पिछले काफी वक्त से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की तरफ से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली है। 'मिराई' की रिलीज के साथ अब इस फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो गया है। फिल्म की दूसरी किस्त के शीर्षक से भी पर्दा उठ गया है।
ऐलान
राणा दग्गुबाती होंगे फिल्म के खलनायक
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'मिराई' के अंत में फिल्म के दूसरा भाग का ऐलान किया गया है। फिल्म का सीक्वल 'मिराई: जैथरया' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होगा। सीक्वल में राणा दग्गुबाती खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। निर्माताओं ने राणा के किरदार से भी दर्शकों को परिचित कराया है। एक इंटरव्यू में निर्माताओं ने बताया था कि फिल्म के सीक्वल की कहानी लिखी जा चुकी है और 20 प्रतिशत शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है।
मिराई
फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार
तेजा के अलावा 'मिराई' में मांचू मनोज, रितिका नायक, श्रिया सरन, जयराम, जगपति बाबू, राजेंद्रनाथ जुत्शी, पवन चोपड़ा और तनजा केलर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को हिंदी बाजार में रिलीज किया है, जिससे फिल्म को ज्यादा दर्शक और स्क्रीन मिलने की उम्मीद है।