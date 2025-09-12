'बिग बॉस 19' में हुआ डबल धमाका, इन 2 प्रतियोगियों का सफर खत्म

बिग बॉस 19

जान लीजिए प्रतियोगियों के नाम

'बिग बॉस' के लाइव अपडेट्स देने वाले पेज पर बताया गया कि नगमा मिराजकर और नतालिया घर से बेघर कर दिया गया है। दोनों प्रतियोगियों को दर्शकों का सबसे कम प्यार मिला, जिसके चलते दोनों को शो से अलविदा कहना पड़ा। आवेज दरबार और मृदुल तिवारी के नाम भी नॉमिनेशन की सूची में शामिल थे। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।