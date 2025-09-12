LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19' में हुआ डबल धमाका, इन 2 प्रतियोगियों का सफर खत्म
'बिग बॉस 19' में हुआ डबल धमाका, इन 2 प्रतियोगियों का सफर खत्म
'बिग बॉस 19': नताल्या और नगमा मिराजकर घर से बेघर (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

'बिग बॉस 19' में हुआ डबल धमाका, इन 2 प्रतियोगियों का सफर खत्म

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 12, 2025
06:06 pm
क्या है खबर?

सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में बहस और टकराव का माहौल बना हुआ है। शो में पहले दिन से ही प्रतियोगियों के बीच ड्रामा, तकरार और दोस्ती का तड़का देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इस शो में कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाले हैं। अब खबर आ रही है कि 'बिग बॉस 19' के घर में डबल एविक्शन हुआ है।

बिग बॉस 19

जान लीजिए प्रतियोगियों के नाम

'बिग बॉस' के लाइव अपडेट्स देने वाले पेज पर बताया गया कि नगमा मिराजकर और नतालिया घर से बेघर कर दिया गया है। दोनों प्रतियोगियों को दर्शकों का सबसे कम प्यार मिला, जिसके चलते दोनों को शो से अलविदा कहना पड़ा। आवेज दरबार और मृदुल तिवारी के नाम भी नॉमिनेशन की सूची में शामिल थे। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।

ट्विटर पोस्ट

तीन हफ्तों के बाद पहला एविक्शन 