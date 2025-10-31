सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बहन श्वेता ने किए हैरतअंगेज खुलासे, बोलीं- 2 लोग थे

दावा श्वेता बोलीं- भाई की हत्या हुई शुभांकर मिश्रा के साथ इंटरव्यू में श्वेता ने साफ कहा कि उनके भाई ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। ये बात उन्हें 2 अलग-अलग तांत्रिकों ने बताई। उन्होंने कहा, "एक तांत्रिक अमेरिका से थीं और दूसरी मुंबई की। दोनों ने एक जैसी बात कही कि सुशांत की हत्या 2 लोगों ने की थी।" श्वेता के इन दावों ने फिर से सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और एक बार फिर सुशांत ट्रेंड करने लगे।

सवाल श्वेता ने उठाए ये सवाल श्वेता ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में सुशांत मिले थे, वहां पंखे और बेड के बीच इतनी दूरी ही नहीं थी कि कोई खुद को लटका सके। उन्होंने ये भी कहा कि मौके पर कोई मेज नहीं मिला था, जिससे आत्महत्या की संभावना और कम हो जाती है। श्वेता के मुताबिक, उनके भाई की गर्दन पर जो निशान थे, वो दुपट्टे या कपड़े के नहीं, बल्कि किसी पतली चीज शायद चेन जैसे लग रहे थे।

खुलासा "2 लोग आए और उसे खत्म कर गए" श्वेता ने बताया कि एक अमेरिकी महिला तांत्रिक ने उनसे संपर्क किया था। वो महिला ध्यान और समाधि में जाती है और उसे किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा से जानकारी मिलती है। श्वेता के मुताबिक, वो महिला उन्हें जानती तक नहीं थी, लेकिन उसने साफ कहा कि 2 लोग आए थे और उसे खत्म कर गए। इसके कुछ ही समय बाद मुंबई की एक अन्य तांत्रिक ने भी उनसे यही बात कही।

परेशान भाई को जानबूझकर तोड़ा गया- श्वेता सुशांत की बहन ने बताया कि दोनों महिलाओं ने बिना एक-दूसरे को जाने, एक जैसी बात बताई- '2 लोग आए थे, जिन्होंने सुशांत की जान ली।' कीर्ति ने कहा, "भाई किसी तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किसी को ये रास नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसी है, क्या है, लेकिन दोनों तांत्रिकों ने कहा कि किसी को उनकी जिंदगी में इसलिए डाला गया था ताकि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा जा सके।"

काला जादू सुशांत पर हुआ काला जादू श्वेता ने कहा कि उनसे तो ये तक कहा गया कि सुशांत पर काला जादू किया गया है। एक फोन भी आया था, जिसमें मेरी दीदी को बताया गया था कि वह मार्च के बाद जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उस पर काला जादू चल रहा है। हालांकि, उन्हें इन सारी बातों पर यकीन नहीं हुआ, वो आधुनिक सोच वाले एक पढ़े-लिखे परिवार से आते हैं, लेकिन श्वेता ने कहा कि अब सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है।