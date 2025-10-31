सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बहन श्वेता ने किए हैरतअंगेज खुलासे, बोलीं- 2 लोग थे
क्या है खबर?
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भले ही 5 साल बीत गए हों, लेकिन उनके करीबी आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। खासकर अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति, जो अक्सर उनके साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हों की यादें प्रशंसकों के साथ साझा करती रहती हैं। अब श्वेता ने अपने भाई की मौत पर कुछ ऐसे खौफनाक खुलासे किए हैं, जिन्हें जानकर कोई भी सिहर उठेगा। क्या कुछ बोलीं श्वेता, आइए जानते हैं।
दावा
श्वेता बोलीं- भाई की हत्या हुई
शुभांकर मिश्रा के साथ इंटरव्यू में श्वेता ने साफ कहा कि उनके भाई ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। ये बात उन्हें 2 अलग-अलग तांत्रिकों ने बताई। उन्होंने कहा, "एक तांत्रिक अमेरिका से थीं और दूसरी मुंबई की। दोनों ने एक जैसी बात कही कि सुशांत की हत्या 2 लोगों ने की थी।" श्वेता के इन दावों ने फिर से सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और एक बार फिर सुशांत ट्रेंड करने लगे।
सवाल
श्वेता ने उठाए ये सवाल
श्वेता ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में सुशांत मिले थे, वहां पंखे और बेड के बीच इतनी दूरी ही नहीं थी कि कोई खुद को लटका सके। उन्होंने ये भी कहा कि मौके पर कोई मेज नहीं मिला था, जिससे आत्महत्या की संभावना और कम हो जाती है। श्वेता के मुताबिक, उनके भाई की गर्दन पर जो निशान थे, वो दुपट्टे या कपड़े के नहीं, बल्कि किसी पतली चीज शायद चेन जैसे लग रहे थे।
खुलासा
"2 लोग आए और उसे खत्म कर गए"
श्वेता ने बताया कि एक अमेरिकी महिला तांत्रिक ने उनसे संपर्क किया था। वो महिला ध्यान और समाधि में जाती है और उसे किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा से जानकारी मिलती है। श्वेता के मुताबिक, वो महिला उन्हें जानती तक नहीं थी, लेकिन उसने साफ कहा कि 2 लोग आए थे और उसे खत्म कर गए। इसके कुछ ही समय बाद मुंबई की एक अन्य तांत्रिक ने भी उनसे यही बात कही।
परेशान
भाई को जानबूझकर तोड़ा गया- श्वेता
सुशांत की बहन ने बताया कि दोनों महिलाओं ने बिना एक-दूसरे को जाने, एक जैसी बात बताई- '2 लोग आए थे, जिन्होंने सुशांत की जान ली।' कीर्ति ने कहा, "भाई किसी तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किसी को ये रास नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसी है, क्या है, लेकिन दोनों तांत्रिकों ने कहा कि किसी को उनकी जिंदगी में इसलिए डाला गया था ताकि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा जा सके।"
काला जादू
सुशांत पर हुआ काला जादू
श्वेता ने कहा कि उनसे तो ये तक कहा गया कि सुशांत पर काला जादू किया गया है। एक फोन भी आया था, जिसमें मेरी दीदी को बताया गया था कि वह मार्च के बाद जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उस पर काला जादू चल रहा है। हालांकि, उन्हें इन सारी बातों पर यकीन नहीं हुआ, वो आधुनिक सोच वाले एक पढ़े-लिखे परिवार से आते हैं, लेकिन श्वेता ने कहा कि अब सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है।
कविता
"तुम बहुत ऊपर उड़ रहे हो और तुम्हारे पंख काटने पड़ेंगे"
श्वेता ने अपने इंटरव्यू में सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की एक कविता का भी जिक्र किया, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखी थी। कविता थी- 'तुम बहुत ऊपर उड़ रहे हो और तुम्हारे पंख काटने पड़ेंगे।' श्वेता कहती हैं, "ये लाइनें बहुत अजीब और असहज करने वाली थीं। इसे मेरे भाई ने भी लाइक किया था। उस वक्त रिया, सुशांत की जिंदगी में थीं, लेकिन जब तांत्रिकों ने मुझे सब बताया तो मुझे वह कविता और भी डरावनी लगी।"
जानकारी
सुशांत की मौत आज भी रहस्य
साल 2020 में सुशांत की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मुंबई पुलिस, ED, NCB और CBI तक ने जांच की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया। लाखों फैंस आज भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि ये महज आत्महत्या थी।