'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' ने 10वें दिन तोड़ा 9 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'एक दीवाने की दीवानियत' का देखें हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:43 am Oct 31, 202509:43 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर रखा है। लोगों में फिल्म को लेकर उत्साह अभी भी कायम है। 21 अक्टूबर को रिलीज 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन पूरे कर लिए हैं और 9 फिल्मों का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है। दूसरी ओर, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर सुस्त गति से आगे बढ़ रही है। आइए देखें दोनों फिल्मों के ताजा कलेक्शन।