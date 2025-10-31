'थामा' ने 10वें दिन तोड़ा 9 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'एक दीवाने की दीवानियत' का देखें हाल

'थामा' ने 10वें दिन तोड़ा 9 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'एक दीवाने की दीवानियत' का देखें हाल
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर रखा है। लोगों में फिल्म को लेकर उत्साह अभी भी कायम है। 21 अक्टूबर को रिलीज 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन पूरे कर लिए हैं और 9 फिल्मों का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है। दूसरी ओर, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर सुस्त गति से आगे बढ़ रही है। आइए देखें दोनों फिल्मों के ताजा कलेक्शन।
थामा
'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'थामा' ने रिलीज के 10वें दिन 3.25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे फिल्म का कारोबार 108.25 करोड़ रुपये हो गया। फिल्म ने दुनियाभर में 143.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। अब तक 'थामा' ने 'एक दीवाने की दीवानियत' (67.75 करोड़), 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (97.99 करोड़), 'डूड' (106 करोड़), 'जाट' (118.85 करोड़), 'मधरासी' (98.75 करोड़), 'हरि हरा वीरा मल्लू' (116.88 करोड़), 'परम सुंदरी' (84.29 करोड़), 'भूल चूक माफ' (88.95 करोड़) और 'बागी 4' (77.67 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है।
हर्षवर्धन
'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हर्षवर्धन और सोनम की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की ताजा कमाई का रिकॉर्ड भी आ गया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस तरह फिल्म ने 10 दिनों में भारत में 55 करोड़ रुपये कमाए हैं। हालांकि, 'एक दीवाने की दीवानियत' की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। उन्हें हर्षवर्धन और सोनम की जोड़ी पसंद आ रही है।