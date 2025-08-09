रक्षाबंधन पर सुशांत सिंह राजपूत को याद कर भावुक हुईं श्वेता, लिखा- भाई हम फिर मिलेंगे

सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया में न हों, लेकिन उनके चाहनेवालों के जहन में उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। बहन श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर सुशांत को याद कर उनसे जुड़े पुराने किस्से या बातें सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं। रक्षाबंधन के खास मौके पर भी श्वेता ने सुशांत के लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, जिसे पढ़कर उनके प्रशंसक भी भावुक हो गए हैं। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पोस्ट भाई के लिए लिखा गया श्वेता का एक-एक शब्द चीर देगा कलेजा श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत संग बिताए गए कुछ अनमोल पलों का वीडियाे साझा किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'कभी-कभार लगता है कि तुम कभी गए ही नहीं। जैसे तुम अब भी यहीं हो। बस पर्दे के उस पार, चुपचाप देख रहे हो और फिर, अगले ही पल, दर्द महसूस होता है। क्या मैं सच में तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी? क्या तुम्हारी हंसी सिर्फ एक गूंज बनकर रह जाएगी? तुम्हारी आवाज, एक धुंधली याद जिसे मैं पकड़ नहीं सकती?'

दद तुम्हें खोने का दर्द हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है- श्वेता श्वेता आगे लिखती हैं, 'तुम्हें खोने का दर्द इतना गहरा कि शब्द इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं. यह मेरे अंदर चुपचाप रहता है, इतना पवित्र कि इसे जोर से बोलना मुश्किल है, इतना विशाल कि इसे समेटना असंभव है और हर गुजरते दिन के साथ, यह गहराता है, कड़वाहट के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ, दिखाता है कि यह भौतिक दुनिया कितनी क्षणभंगुर है, हमारे संबंध कितने नाजुक है और केवल ईश्वर ही शरण प्रदान करता है।'

उम्मीद श्वेता ने लिखा- हम फिर मिलेंगे भाई श्वेता ने लिखा, 'मुझे पता है हम फिर मिलेंगे, भाई। दूसरी तरफ कहानियों से परे, समय से परे, जहां आत्माएं एक-दूसरे को नामों से नहीं, बल्कि प्रेम की मौन भाषा से पहचानती हैं। तब तक मैं यहां अपने दिल में तुम्हारी कलाई पर राखी बांधती रहूंगी, प्रार्थना करती रहूंगी कि तुम जहां भी हो, खुशी, शांति और प्रकाश में लिपटे रहो। फिर मिलेंगे। बहुत सारे प्यार के साथ, गुडिया दी।' श्वेता का पोस्ट सुशांत के फैंस को रुला रहा है।