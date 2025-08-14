रेणुकास्वामी हत्याकांड मामला: अभिनेता दर्शन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत
क्या है खबर?
कन्नड़ सिनेमा के जाने-माने अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पहले के फैसले को निरस्त करते हुए यह निर्देश जारी किया। अदालत का मानना है कि मामले की गंभीरता के मद्देनजर उनकी रिहाई से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आइए पूरा मामला जानें।
फैसला
कानून से ऊपर कोई नहीं- अदालत
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, "हमने जमानत दिए जाने और उसे रद्द करने दोनों पहलुओं पर विचार किया। हाई कोर्ट का आदेश एक औपचारिक प्रक्रिया जैसा था। आरोपी को मिली जमानत से मुकदमे पर असर पड़ेगा और गवाहों को प्रभावित किया जाएगा।" उधर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "न्यायमूर्ति महादेवन ने बेहद विद्वत्तापूर्ण फैसला सुनाया है। यह अवर्णनीय है। यह संदेश देता है कि चाहे आरोपी कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है।"
आरोप
दर्शन पर लगा ये आरोप
दर्शन पर अपने एक प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या करने का आरोप है। इस मामले में उनकी कथित गर्लफ्रेंड और कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा भी रडार पर हैं। दरअसल, रेणुकास्वामी दर्शन का बड़ा फैन था। जनवरी, 2024 में पवित्रा ने दर्शन के साथ अपनी 10वीं सालगिरह मनाई थी। इस बात से रेणुकास्वामी नाराज था, क्योंकि दर्शन पहले से ही शादीशुदा हैं। रेणुकास्वामी ने पवित्रा को कई बार मैसेज कर दर्शन से दूर रहने को कहा था।
मामला
क्या है मामला?
शुरुआत में पवित्रा ने रेणुकास्वामी के मैसेज को नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में रेणुकास्वामी आपत्तिजनक मैसेज करके धमकियां देने लगा। पवित्रा ने ये बातें दर्शन को बताईं। 9 जून, 2024 को रेणुकास्वामी की लाश बेंगलुरु के सुमनहल्ली पुल के पास एक नाले में मिली थी, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। 11 जून को दर्शन और पवित्रा की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक, पवित्रा ने दर्शन को स्वामी की हत्या के लिए उकसाया और उसे सजा देने को कहा।