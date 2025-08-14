रेणुकास्वामी हत्याकांड मामला: अभिनेता दर्शन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

फैसला कानून से ऊपर कोई नहीं- अदालत सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, "हमने जमानत दिए जाने और उसे रद्द करने दोनों पहलुओं पर विचार किया। हाई कोर्ट का आदेश एक औपचारिक प्रक्रिया जैसा था। आरोपी को मिली जमानत से मुकदमे पर असर पड़ेगा और गवाहों को प्रभावित किया जाएगा।" उधर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "न्यायमूर्ति महादेवन ने बेहद विद्वत्तापूर्ण फैसला सुनाया है। यह अवर्णनीय है। यह संदेश देता है कि चाहे आरोपी कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है।"

आरोप दर्शन पर लगा ये आरोप दर्शन पर अपने एक प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या करने का आरोप है। इस मामले में उनकी कथित गर्लफ्रेंड और कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा भी रडार पर हैं। दरअसल, रेणुकास्वामी दर्शन का बड़ा फैन था। जनवरी, 2024 में पवित्रा ने दर्शन के साथ अपनी 10वीं सालगिरह मनाई थी। इस बात से रेणुकास्वामी नाराज था, क्योंकि दर्शन पहले से ही शादीशुदा हैं। रेणुकास्वामी ने पवित्रा को कई बार मैसेज कर दर्शन से दूर रहने को कहा था।