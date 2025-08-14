'वॉर 2' के साथ सिनेमाघरों में देखिए 'एक चतुर नार' का ट्रेलर, सामने आया पोस्टर 

ट्रेलर

निर्माताओं ने की घोषणा

'एक चतुर नार' का ट्रेलर ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर जैसे सितारों से सजी फिल्म 'वॉर 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। निर्माताओं ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'ट्रेलर का असली मजा सिर्फ बड़े पर्दे पर। 'एक चतुर नार' का ट्रेलर 'वॉर 2' के साथ सिर्फ सिनेमाघरों में देखें।' फिल्म का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें दिव्या और नील की झलक दिख रही है। यह फिल्म 12 सितंबर, 2025 को रिलीज होगी।