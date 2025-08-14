'वॉर 2' के साथ सिनेमाघरों में देखिए 'एक चतुर नार' का ट्रेलर, सामने आया पोस्टर
क्या है खबर?
बॉलीवुड की जानी-मानी निर्देशक, फिल्म निर्माता और अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'एक चतुर नार' को लेकर चर्चा में हैं। इस थ्रिलर फिल्म के लिए दिव्या के साथ अभिनेता नील नितिन मुकेश नजर आएंगे। 'एक चतुर नार' के निर्देशन की कमान उमेश शुक्ला ने संभाली है, जिन्हें '102 नॉट आउट' और 'OMG' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। अब फिल्म 'एक चतुर नार' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
ट्रेलर
निर्माताओं ने की घोषणा
'एक चतुर नार' का ट्रेलर ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर जैसे सितारों से सजी फिल्म 'वॉर 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। निर्माताओं ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'ट्रेलर का असली मजा सिर्फ बड़े पर्दे पर। 'एक चतुर नार' का ट्रेलर 'वॉर 2' के साथ सिर्फ सिनेमाघरों में देखें।' फिल्म का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें दिव्या और नील की झलक दिख रही है। यह फिल्म 12 सितंबर, 2025 को रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Trailer ka asli mazaa only on Big screen😎🍿#EkChaturNaar— T-Series (@TSeries) August 14, 2025
Watch the trailer exclusively in theaters with WAR 2
Hosiyari Suru In Cinemas from 12th Sept#12Sept #HosiyariSuru #Trailer #BigScreenExperience #Catchitbeforeyoumissit#DivyaKhossla @neilnmukesh @chhaya_kadam… pic.twitter.com/ioJpbnO7QT