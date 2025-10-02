'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिव्यू: वरुण-जाह्नवी की फिल्म पास हुई या फेल? जनता ने बताया

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर को पिछली बार फिल्म 'बवाल' में देखा गया था। ये पहला मौका था, जब दोनों कलाकार किसी फिल्म के लिए साथ आए थे। अब एक बार फिर वरुण और जाह्नवी की जोड़ी वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज हो गई है, जिस पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने पैसे लगाए हैं। फिल्म कैसी है, इसका फैसला जनता ने सोशल मीडिया पर सुना दिया है। आइए जाने फिल्म को लेकर किसने क्या कहा।

प्रतिक्रिया फिल्म काे मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया इस फिल्म को दर्शकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बड़े समय बाद मनोरंजन से भरपूर कोई फिल्म देखी है। किसी को दूसरा हाफ पसंद आ रहा है तो कोई कह रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म ही शानदार है। ऐसे कुछेक ही हैं, जिन्होंने फिल्म की बुराई की हो। ज्यादातर लोगों से फिल्म और इसके कलाकारों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने फिल्म को जबरदस्त फैमिली एंटरटेनर बताया है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए यूजर का पोस्ट #SunnySanskariKiTulsiKumariReview: THE "MASTI SE BHARPOOR" FAMILY-ENTERTAINER!!! 😂❤️



RATING: 3.5*/5 ⭐⭐⭐💫#SunnySanskariKiTulsiKumari is Directed By #ShashankKhaitan which will make you go ROFL for it from time to time. After the successful "Dulhania" franchise, it's… pic.twitter.com/hwyJ8qkWrn — Suryakant Dholakhandi (@maadalaadlahere) October 2, 2025

ट्विटर पोस्ट 'सनी संस्कारी...' को मिल रही तारीफ Audience expected a good film, but what they witnessed was pure magic. The chemistry, the story, and the emotions—all woven so beautifully that claps and whistles never stopped echoing.#SunnySanskariKiTulsiKumari — Jony Qureshi (@JonyQuresh52584) October 2, 2025

निष्कर्ष लोगों ने फिल्म को कर दिया पास फिल्म देख कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि बॉलीवुड की वो असली महक इस फिल्म को देखने के बाद महसूस हुई। लोगों का कहना है कि ये फिल्म शुरू से लेकर अंत तक ऐसे बांधे रखती है कि एक भी सीन में बोरियत महसूस नहीं होती। उधर फिल्म के डायलॉग भी दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फिल्म में दिखाए गए छोटे-छोटे खूबसूरत पर इस पूरी फिल्म को खुशनुमा बना गए।