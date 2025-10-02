'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिव्यू: वरुण-जाह्नवी की फिल्म पास हुई या फेल? जनता ने बताया
क्या है खबर?
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर को पिछली बार फिल्म 'बवाल' में देखा गया था। ये पहला मौका था, जब दोनों कलाकार किसी फिल्म के लिए साथ आए थे। अब एक बार फिर वरुण और जाह्नवी की जोड़ी वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज हो गई है, जिस पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने पैसे लगाए हैं। फिल्म कैसी है, इसका फैसला जनता ने सोशल मीडिया पर सुना दिया है। आइए जाने फिल्म को लेकर किसने क्या कहा।
प्रतिक्रिया
इस फिल्म को दर्शकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बड़े समय बाद मनोरंजन से भरपूर कोई फिल्म देखी है। किसी को दूसरा हाफ पसंद आ रहा है तो कोई कह रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म ही शानदार है। ऐसे कुछेक ही हैं, जिन्होंने फिल्म की बुराई की हो। ज्यादातर लोगों से फिल्म और इसके कलाकारों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने फिल्म को जबरदस्त फैमिली एंटरटेनर बताया है।
एक्टिंग
एक यूजर ने लिखा, 'नई पीढ़ी में वरुण से बेहतर कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। वो मजेदार हैं।' उधर जाह्नवी की अदाकारी की तारीफ करने वाले भी कई हैं। कुछ ने फिल्म के निर्देशक शशांक खैतान की तारीफ में कहा कि राेमांटिक काॅमेडी फिल्मों का व्याकरण वो बखूबी समझते हैं। इसका शानदार संगीत भी चर्चा में है। सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ के काम की भी तारीफ हो रही है। कुल मिलाकर लोगों ने इसे पैसा वसूल बताया है।
ट्विटर पोस्ट
#SunnySanskariKiTulsiKumariReview: THE "MASTI SE BHARPOOR" FAMILY-ENTERTAINER!!! 😂❤️— Suryakant Dholakhandi (@maadalaadlahere) October 2, 2025
RATING: 3.5*/5 ⭐⭐⭐💫#SunnySanskariKiTulsiKumari is Directed By #ShashankKhaitan which will make you go ROFL for it from time to time. After the successful "Dulhania" franchise, it's… pic.twitter.com/hwyJ8qkWrn
ट्विटर पोस्ट
Audience expected a good film, but what they witnessed was pure magic. The chemistry, the story, and the emotions—all woven so beautifully that claps and whistles never stopped echoing.#SunnySanskariKiTulsiKumari— Jony Qureshi (@JonyQuresh52584) October 2, 2025
निष्कर्ष
फिल्म देख कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि बॉलीवुड की वो असली महक इस फिल्म को देखने के बाद महसूस हुई। लोगों का कहना है कि ये फिल्म शुरू से लेकर अंत तक ऐसे बांधे रखती है कि एक भी सीन में बोरियत महसूस नहीं होती। उधर फिल्म के डायलॉग भी दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फिल्म में दिखाए गए छोटे-छोटे खूबसूरत पर इस पूरी फिल्म को खुशनुमा बना गए।
टक्कर
बता दें कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसके साथ ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' से बड़े पर्दे पर दस्तक दी है। मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। करण जौहर ने फिल्म में कैमियो भी किया है, वहं गुरु रंधावा ने इसे अपनी संगीत से सजाया है। पहले ये फिल्म इस साल 29 अगस्त को सिनेमाघरों में आने वाली थी।