LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'कांतारा- चैप्टर 1' रिव्यू: ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म में कितना दम? जानिए क्या बोली जनता
'कांतारा- चैप्टर 1' रिव्यू: ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म में कितना दम? जानिए क्या बोली जनता

'कांतारा- चैप्टर 1' रिव्यू: ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म में कितना दम? जानिए क्या बोली जनता

लेखन नेहा शर्मा
Oct 02, 2025
01:14 pm
क्या है खबर?

ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' ने न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा, बल्कि बॉलीवुड में भी धूम मचा दी थी। दुनियाभर में सफलता का झंडा गाड़ चुकी इस फिल्म के प्रीक्वल का जब ऐलान हुआ तो दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। होम्बले फिल्मस के बैनर तले बनी इस फिल्म के एक-एक अपडेट पर प्रशंसक नजर बनाए हुए थे। अब 'कांतारा- चैप्टर 1' रिलीज हो गई है। फिल्म देख सोशल मीडिया पर लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं।

प्रतिक्रिया

कुछ को क्लाइमैक्स पसंद आया तो कुछ को भा रहे VFX

फिल्म को दर्शकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, 'ये एक शानदार फिल्म है। शानदार कहानी, भावनाएं और क्लाइमैक्स के आखिरी 10 मिनट कमाल के हैं। अभिनय और निर्देशन लाजवाब है। कुल मिलाकर ये एक शानदार फिल्म है।' एक ने लिखा, 'भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे तगड़ा क्लाइमैक्स। ऋषभ भाई ने फिर धुआं उठा दिया।' एक लिखते हैं, 'क्लाइमैक्स इसकी जान है।' उधर फिल्म अपने भव्य VFX के लिए भी वाहवाही लूट रही है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए यूजर का पोस्ट

एक्टिंग

ऋषभ शेट्टी ने किया कमाल

ऋषभ फिर पर्दे पर छा गए हैं। दर्शकों की मानें तो स्टोरी टेलिंग के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं। अपनी उम्दा अदाकारी के साथ-साथ ऋषभ अपने बेजोड़ निर्देशन के लिए भी तारीफें लूट रहे हैं। उनका धांसू अभिनय देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। उनका मानना है कि ऋषभ को एक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने वाला है। ज्यादातर लोगों ने फिल्म को ब्लाॅकबस्टर बताते हुए भविष्यवाणी की है कि ये बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला देगी।

ट्विटर पोस्ट

लोगों को पसंद आ रही कांतारा- चैप्टर 1

अनुभव

लोगों ने फिल्म को बताया आत्मा को झकझोर देने वाली यात्रा

कुछ लोगों ने रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया की तारीफों के पुल भी बांधे हैं। उधर दर्शकों के मुताबिक, फिल्म न सिर्फ मनोरंजन करती है, बल्कि जागृत भी करती है। दर्शकों का मानना है कि 'कांतारा- चैप्टर 1' एक फिल्म से कहीं ज्यादा है। ये लोककथाओं, आस्था और मानवीय भावनाओं की एक आत्मा को झकझोर देने वाली यात्रा है, जिसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ ने फिल्म को कभी न भूल पाने वाला सिनेमाई अनुभव बताया।

ट्विटर पोस्ट

छा गए ऋषभ शेट्टी

फिल्म

7 भाषाओं में रिलीज हुई है 'कांतारा- चैप्टर 1'

फिल्म की कहानी कर्नाटक के काल्पनिक गांव कांतारा और उसके आसपास के जंगलों पर घूमती है। बता दें कि 'कांतारा- चैप्टर 1' कन्नड़, हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी 7 भाषाओं में उपलब्ध है। ये दर्शकों को एक रहस्यमय और सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाती है। 'कांतारा' के हीरो, लेखक और निर्देशक भी ऋषभ ही थे और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब ऋषभ प्रीक्वल से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।