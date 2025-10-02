भूमि पेडनेकर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bhumisatishpednekkar)

भूमि पेडनेकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनीं मसीहा, मदद के लिए की ये खास पहल

लेखन ज्योति सिंह 05:22 pm Oct 02, 202505:22 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अभिनेता सोनू सूद की तरह सराहनीय काम किया है। उन्होंने जम्मू में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से बेघर अनगिनत परिवारों की मदद के लिए एक क्राउडफंडिंग अभियान की शुरुआत की। भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो के जरिए अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों से एकजुटता बनाने और योगदान करने की अपील की है। उनके इस सराहनीय काम की प्रशंसक भी सराहना कर रहे हैं।