भूमि पेडनेकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनीं मसीहा, मदद के लिए की ये खास पहल
भूमि पेडनेकर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bhumisatishpednekkar)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 02, 2025
05:22 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अभिनेता सोनू सूद की तरह सराहनीय काम किया है। उन्होंने जम्मू में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से बेघर अनगिनत परिवारों की मदद के लिए एक क्राउडफंडिंग अभियान की शुरुआत की। भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो के जरिए अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों से एकजुटता बनाने और योगदान करने की अपील की है। उनके इस सराहनीय काम की प्रशंसक भी सराहना कर रहे हैं।

बयान

पहल पर क्या बोलीं भूमि?

भूमि ने कहा, "इनमें से कई परिवार दैनिक मजदूरी करते हैं और दशकों से अपने घर बना रहे थे। कुछ ही घंटों में उनकी सारी मेहनत खत्म हो गई। केट्टो इंडिया के साथ इस अभियान के जरिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परिवारों को न केवल तत्काल राहत मिले, बल्कि वे सम्मान के साथ अपने जीवन को फिर से बना सकें।" केट्टो के साथ साझेदारी में शुरू किए गए इस अभियान का मकसद धनराशि जुटाना है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो