संजय कपूर की मां पहुंचीं कोर्ट, बोलीं- उसने मेरे बेटे को बहकाकर मुझे बेदखल कर दिया

करिश्मा कपूर के पूर्व पति और दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां ने हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में अपनी बहू प्रिया सचदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रिया ने उनके बेटे को कथिततौर पर ट्रस्ट फ्रॉड के लिए बहकाया और संपत्ति से जुड़े मामलों में हेर-फेर किया। इस मामले ने अब कानूनी और पारिवारिक विवाद का नया मोड़ ले लिया है। रानी कपूर ने अपनी याचिका में क्या-क्या आरोप लगाए, आइए जानते हैं।

विवाद 30,000 करोड़ की संपत्ति पर घमासान संजय की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर छिड़ी कानूनी जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में अब संजय की मां, रानी कपूर खुद मैदान में उतर आई हैं। रानी ने अपनी बहू प्रिया सचदेव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक नया दीवानी मुकदमा दायर किया है। उन्होंने पारिवारिक ट्रस्ट की वैधता को चुनौती देते हुए दावा किया कि इस ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज या प्रक्रियाएं सही नहीं हैं।

आरोप संपत्ति पर कब्जे की साजिश- दावा याचिका में रानी ने अपनी बहू प्रिया पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। अपनी याचिका में 80 साल की रानी कपूर ने कोर्ट में साफ कहा है कि उनके नाम पर बना ये फैमिली ट्रस्ट पूरी तरह से धोखाधड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे भारी हेर-फेर और एक सोची-समझी साजिश के तहत बनाया गया है। उनका दावा है कि इस ट्रस्ट का इस्तेमाल परिवार की बेशकीमती संपत्तियों पर अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करने के लिए किया गया।

साजिश 'मुझे साजिश के तहत बेदखल किया गया" रानी ने याचिका में कहा कि इस साजिश के जरिए उन्हें उन संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया है, जिन पर उनका कानूनी रूप से पूरा अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनका भरोसा तोड़ा गया, ताकि परिवार की संपत्ति/पैसा असली हकदारों से हटाकर किसी और व्यक्ति, खाते या नियंत्रण में पहुंचाया जा सके। रानी ने कहा कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया और उनके अधिकारों को कुचला गया।

शिकायत प्रिया ने मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाया- रानी रानी का दावा है कि प्रिया ने उनके बेटे को अपने इशारों पर नचाया और उनसे ऐसे काम करवाए गए, जिन्हें रानी ने धोखाधड़ी करार दिया है। आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर के निधन के तुरंत बाद प्रिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची। इसका एकमात्र उद्देश्य 'सोना ग्रुप' और उससे जुड़ी तमाम कीमती संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करना और उनके परिवार के पुश्तैनी बिजनेस पर अपना वर्चस्व जमाना था।