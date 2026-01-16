करिश्मा कपूर के तलाक की फाइलें और 30,000 करोड़ का सच, सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं प्रिया सचदेव

करिश्मा कपूर और संजय कपूर की प्रेम कहानी का अंत बेहद कड़वे तलाक के साथ हुआ था। सालों पहले हुए इस तलाक के राज अदालत के सीलबंद लिफाफों में दफन हैं, लेकिन अब इन गोपनीय दस्तावेजों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, संजय की वर्तमान पत्नी, प्रिया सचदेव ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रिया उस गुप्त तलाक समझौते तक पहुंच चाहती हैं, जो करिश्मा और संजय के बीच हुआ था।

हिसाब-किताब पति के पुराने लेन-देन का हिसाब चाहती हैं प्रिया आखिर करिश्मा के तलाक की उन फाइलों में ऐसा कौन-सा वित्तीय राज छिपा है, जिसे जानने को प्रिया इतनी बेताब हैं? प्रिया ने अपनी याचिका में तलाक की अर्जी अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं। विशेष रूप से वो उस 'तलाक समझौते' को देखना चाहती हैं, ताकि उनके दिवंगत पूर्व पति द्वारा किए गए वित्तीय लेन-देन और बच्चों की कस्टडी से जुड़ी व्यवस्थाओं का पता लगाया जा सके।

आरोप करिश्मा के बच्चों ने सौतेली माँ प्रिया पर लगाए गंभीर आरोप समाइरा और कियान ने हाई कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वसीयत पर मौजूद हस्ताक्षर उनके पिता के नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिया ने वसीयत के गवाहों के साथ साठगांठ करके दस्तावेजों में हेरफेर और जालसाजी की है। बच्चों ने अदालत से उस मूल वसीयत की जांच की मांग की है, जिसे पिछले साल सितंबर में एक सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था।

