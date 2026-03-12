जानिए कैसे ईरान-अमेरिका संघर्ष का IPL 2026 पर पड़ सकता है असर

मार्च 28 मार्च को होगा IPL का आगाज 11 मार्च को IPL 2026 के पहले चरण के कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसकी शुरुआत 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबले से होगी। शेष मैचों का कार्यक्रम बाद में जारी होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों से किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहता। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष भी कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।

परेशानी खिलाड़ियों को हो रही परेशानी पश्चिम एशिया में तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर साफ दिखाई देने लगा है। दोहा और दुबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके चलते दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की अपने देश वापसी में एक सप्ताह से अधिक की देरी हो गई है। अभी तक वह वापस नहीं गए हैं। एक टीम के अधिकारी ने कहा कि खिलाड़ियों को समय पर भारत वापस लाना काफी मुश्किल काम होगा।

रसोई गैस भारत में देखने को मिल रहा युद्ध का असर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष का असर भारत में दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में रसोई गैस की कमी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध रखने का निर्णय लिया है। वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ को उम्मीद है कि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी इन चुनौतियों के बावजूद टीम के पहले मुकाबले से पहले जुड़ जाएंगे।

