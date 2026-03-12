IPL: एक संस्करण में 900+ रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जानिए उनके रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच होने वाले मैच से होगी। RCB पहली बार गत विजेता के तौर पर अपने अभियान की शुरुआत करेगी। RCB के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आगामी संस्करण में भी अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करना चाहेंगे। इस बीच कोहली के IPL करियर और उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

करियर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं कोहली कोहली ने अब तक खेले 267 मैचों की 259 पारियों में 39.54 की औसत के साथ 8,661 रन बनाए हैं। वह इस सीजन में IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। फिलहाल कोहली लीग में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा (7,046) लीग में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं, जो कि कोहली से काफी पीछे हैं।

उपलब्धि एक संस्करण में 900+ रन बना चुके हैं कोहली कोहली ने IPL 2016 में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए 973 रन बनाए थे। ये रन कोहली ने 16 मैचों में 81 की जबरदस्त औसत से अपने नाम किए थे। उनके अलावा किसी बल्लेबाज ने भी IPL के एक संस्करण में 900 रन के आंकड़े को पार नहीं किया है। कोहली के सबसे करीब शुभमन गिल रहे हैं, जिन्होंने IPL 2023 में 59.33 की औसत के साथ 890 रन अपने नाम किए थे।

जानकारी एक संस्करण में 4 शतक जड़ चुके हैं कोहली 2016 में, कोहली एक ही IPL संस्करण में 4 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इस रिकॉर्ड की बराबरी जोस बटलर ने 2022 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए 4 शतक लगाकर की थी।

RCB एक फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा खेलने वाले खिलाड़ी हैं कोहली अब तक कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बने हुए हैं, जिन्होंने सभी 18 सीजन में सिर्फ एक टीम का प्रतिनिधित्व किया है। ​ कोई भी अन्य खिलाड़ी IPL में किसी एक फ्रेंचाइजी के साथ इतने लंबे समय तक नहीं जुड़ा है। ​ उन्हें RCB ने IPL के शुरुआती सीजन (2008) में अपने साथ शामिल किया था। उन्हें अंडर-19 प्लेयर पूल से RCB ने अपने साथ जोड़ा था। वह लगातार अपनी फ्रेंचाइजी के लिए रन बना रहे हैं।