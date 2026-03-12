दिल्ली में उत्तम नगर की मछली मार्केट में भीषण आग, 400 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें देर रात 12 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल के वाहनों को मौके पर भेजा गया। पहले कम वाहन रवाना किए गए थे, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए 25 वाहनों को मौके पर भेजा गया। आग पर तड़के साढ़े 3 बजे काबू पाया गया है। आग लगने का वीडियो और सुबह घटनास्थल का वीडियो मंजर की गवाही दे रहा है।

जांच

उत्तम नगर में तनाव के बीच आग

अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे घटनास्थल की जांच कर रही है। लोगों का काफी सामान आग में जल गया है। बता दें कि यह घटना होली पर तरुण नाम के युवक की हत्या के बाद सामने आई है, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। वह इलाका आग लगने वाली घटनास्थल से कुछ दूरी पर है। होली के दिन तरुण पर कुछ लोगों ने हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।