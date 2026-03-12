LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली में उत्तम नगर की मछली मार्केट में भीषण आग, 400 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक
दिल्ली में उत्तम नगर की मछली मार्केट में भीषण आग, 400 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक
दिल्ली में उत्तम नगर की मछली मार्केट में भीषण आग के बाद का दृश्य

दिल्ली में उत्तम नगर की मछली मार्केट में भीषण आग, 400 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक

लेखन गजेंद्र
Mar 12, 2026
11:01 am
क्या है खबर?

दिल्ली में उत्तम नगर के मछली मार्केट में बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात भीषण आग लग गई, जिससे हाहाकार मच गया। आग देर रात 12 बजे के बाद लगी थी, जिससे 400 से अधिक झुग्गी-झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग की लपटें काफी भयावह होने की वजह से उसे बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। आग को बुझा लिया गया है।

आग

दमकल की 25 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें देर रात 12 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल के वाहनों को मौके पर भेजा गया। पहले कम वाहन रवाना किए गए थे, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए 25 वाहनों को मौके पर भेजा गया। आग पर तड़के साढ़े 3 बजे काबू पाया गया है। आग लगने का वीडियो और सुबह घटनास्थल का वीडियो मंजर की गवाही दे रहा है।

जांच

उत्तम नगर में तनाव के बीच आग

अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे घटनास्थल की जांच कर रही है। लोगों का काफी सामान आग में जल गया है। बता दें कि यह घटना होली पर तरुण नाम के युवक की हत्या के बाद सामने आई है, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। वह इलाका आग लगने वाली घटनास्थल से कुछ दूरी पर है। होली के दिन तरुण पर कुछ लोगों ने हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

रात में लगी आग का दृश्य

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

सुबह का भयावह दृश्य

Advertisement