'तुम्बाड' के सीक्वल का ऐलान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shah_sohum)

सोहम शाह की 'तुम्बाड' के सीक्वल का ऐलान, फिर दिखेगा खौफ का मंजर

लेखन दीक्षा शर्मा 05:27 pm Sep 25, 202505:27 pm

क्या है खबर?

जब 2018 में सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई। इस फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई, लेकिन इसने भारत में केवल 13.57 करोड़ रुपये कमाए। पिछले साल 'तुम्बाड' को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म ने दुनियाभर में 45 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। अब 'तुम्बाड' के सीक्वल का ऐलान हो गया है।