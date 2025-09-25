सोहम शाह की 'तुम्बाड' के सीक्वल का ऐलान, फिर दिखेगा खौफ का मंजर
जब 2018 में सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई। इस फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई, लेकिन इसने भारत में केवल 13.57 करोड़ रुपये कमाए। पिछले साल 'तुम्बाड' को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म ने दुनियाभर में 45 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। अब 'तुम्बाड' के सीक्वल का ऐलान हो गया है।
सोहम ने मिलाया डॉ. जयंतीलाल गड़ा से हाथ
सोहम करीब 7 साल बाद 'तुम्बाड' की दूसरी किस्त लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक बार फिर खौफ का मंजर देखने को मिलेगा। 'तुम्बाड 2' के लिए सोहम ने डॉ. जयंतीलाल गड़ा के पेन स्टूडियो से हाथ मिलाया है। इस बैनर के तले आलिया भट्ट की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और राम चरण की 'RRR' जैसी ब्लॉकबस्टर बनी हैं। 'तुम्बाड 2' की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू हो जाएगी। फिलहाल फिल्म की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है।
