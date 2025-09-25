सलमान खान इस गंभीर बीमारी से लड़ चुके जंग, बोले- भगवान दुश्मन को भी ना दे 

खुलासा साढ़े 7 साल तक हर 4-5 मिनट में सलमान को होता था तेज दर्द शो के दौरान सलमान ने बताया कि एक समय उन्हें 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' नाम की एक गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें बड़ा असहनीय दर्द होता था। इस दर्द ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल कर दिया था। सलमान बोले, "इस बीमारी के साथ जीना पड़ता है। ये दर्द इतना भयानक था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन को भी ऐसा दर्द हो। साढ़े 7 साल तक मुझे हर 4-5 मिनट में तेज दर्द होता था।"

स्थिति खाना तक खाने में हो जाती थी हालत खराब सलमान ने आगे बताया कि ये एक 'सुसाइडल डिजीज' थी। ये झेलने वाली बीमारी नहीं। अचानक से चेहरे पर तेज झटका जैसा महसूस होता था। उन्होंने बताया कि बीमारी की वजह से सामान्य काम, जैसे उनके लिए खाना तक खाना दूभर हो गया था। एक ऑमलेट खाने में उन्हें डेढ़ घंटा लग जाता था, क्योंकि दर्द की वजह से वो चबा नहीं पाते थे। उन्हें बस जिंदा रहने के लिए दर्द सहकर खाना पड़ता था।

पीड़ा शराब पीने से बढ़ जाता था सलमान का दर्द सलमान ने ये भी बताया कि इस दर्द को सहने के लिए वो काफी दवाइयां लेते थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगा कि ये दांत की कोई समस्या है, इसलिए करीब 750 mg तक की दर्द निवारक दवाएं लीं, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने बताया कि ये तंत्रिका संबंधी बीमारी है। सलमान ने याद किया कि जब वो शराब पीते थे तो दर्द और बढ़ जाता था। दर्द की असली वजह का पता सलमान को बाद में लगा।

अनुभव पहली बार सलमान को कब हुआ था दर्द? सलमान ने साल 2007 में अपनी फिल्म 'पार्टनर' के सेट पर हुई एक घटना को याद किया, जब उन्हें पहली बार इस दर्द का अहसास हुआ था। वो बोले, "शूटिंग के दौरान जब लारा दत्ता ने मेरे चेहरे से बाल हटाया तो मुझे अचानक एक ऐसा दर्द हुआ जैसे बिजली का झटका लगा हो।" उसी समय सलमान को अहसास हो गया था कि ये परेशानी गहरी है। यही वो पल था, जब उनकी बीमारी के लक्षण सामने आने लगे थे।