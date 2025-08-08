स्मृति ईरानी ने सबको छोड़ा पीछे, 'क्योंकि सास... ' के लिए किसे मिल रही कितनी फीस?

बयान मैं लड़कों और लड़कियों से आगे निकल चुकी हूं- स्मृति एकता कपूर के इसी लोकप्रिय धारावाहिक से स्मृति ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त टीवी की तुलसी को हर एपिसोड के लिए महज 1,800 रुपये मिलते थे और अब वह प्रति एपिसोड से सीधे 14 लाख रुपये ले रही हैं और खुद इसकी पुष्टि कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, "मैंने लड़कों और लड़कियों को पछाड़ दिया है और जो भी मैं कमा रही हूं, वो कड़ी मेहनत से हो रहा है।"

अव्व्ल स्पाली गांगुली और हिना खान भी छूट गईं पीछे फिलहाल स्मृति टीवी पर सबसे अधिक फीस लेने वाली कलाकार बन चुकी हैं। कभी सबसे कम फीस लेने वाली स्मृति छोटे पर्दे की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अदाकारा बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने लंबे समय से TRP में टॉप पर चल रहे धारावाहिक 'अनुपमा' की रूपाली गांगुली और हिना खान जैसी अभिनेत्रियों को भी पछाड़ दिया है। जहां रुपाली हर एपिसोड के लिए करीब 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं, वहीं हिना 2 लाख रुपये लेती हैं।

मिहिर विरानी अमर उपाध्याय को मिल रहे बस इतने अभिनेता अमर उपाध्याय नए सीजन में मिहिर विरानी बनकर दर्शकों का दिल जत रहे हैं। उन्हें एक एपिसोड के लिए डेढ़ लाख रुपये मिल रहे हैं। 'क्योंकि सास...' में जब साल 2001 में अमर के किरदार 'मिहिर' की मौत हुई थी तो कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। चैनल के मुख्यालय को पत्र और फोन भी आए, जिनमें कहा गया कि मिहिर के किरदार को मारने का फैसला सही नहीं था। नतीजतन, निर्माताओं को मिहिर को वापस लाना पड़ा।