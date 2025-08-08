'द पैराडाइज' से अभिनेता नानी की पहली झलक आई सामने, दिखा धांसू अवतार
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता नानी काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान श्रीकांत ओडेला ने संभाली है। फिल्म 'दशहरा' के बाद यह श्रीकांत और नानी के बीच दूसरा सहयोग है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुधाकर चेरुकुरी इस फिल्म के निर्माता हैं। अब आखिरकार 'द पैराडाइज' से नानी की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमे उनका धांसू अवतार दिख रहा है।
रिलीज तारीख
कब रिलीज होगी फिल्म
नानी पहले पोस्टर में जदल के रूप में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में सोनाली कुलकर्णी भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। 'द पैराडाइज' एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली भाषा में रिलीज किया जाएगा। खास बात यह है कि यह फिल्म अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में भी दर्शकों के बीच आएगी। यह फिल्म 26 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
NANI AS JADAL: 'THE PARADISE' FIRST LOOK OUT NOW – 26 MARCH 2026 RELEASE... The super-successful trio behind #Dasara – #Nani, director #SrikanthOdela, and producer #SudhakarCherukuri – reunites for #TheParadise... #FirstLook poster features #Nani in a never-before-seen avatar.… pic.twitter.com/uWNOh5rXYl— taran adarsh (@taran_adarsh) August 8, 2025