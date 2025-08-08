'द पैराडाइज' से अभिनेता नानी की पहली झलक आई सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@nameisnani)

'द पैराडाइज' से अभिनेता नानी की पहली झलक आई सामने, दिखा धांसू अवतार

01:37 pm Aug 08, 2025

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता नानी काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान श्रीकांत ओडेला ने संभाली है। फिल्म 'दशहरा' के बाद यह श्रीकांत और नानी के बीच दूसरा सहयोग है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुधाकर चेरुकुरी इस फिल्म के निर्माता हैं। अब आखिरकार 'द पैराडाइज' से नानी की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमे उनका धांसू अवतार दिख रहा है।