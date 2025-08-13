LOADING...
स्मृति ईरानी को क्यों ट्रोल कर रहे लोग? (तस्वीर: एक्स/@fanclubtulsi)

स्मृति ईरानी को लोगों ने बताया 'नकली', पूछा- 14 लाख किस बात के ले रहीं?

Aug 13, 2025
05:05 pm
क्या है खबर?

एक ओर जहां एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने आते ही छोटे पर्दे पर धमाल मचा दिया है, वहीं इसी के साथ अभिनेत्री स्मृति ईरानी टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्री बन गई हैं। शो को मिल रहे भरपूर प्यार के बीच अब यह विवादों में आ गया है। दरअसल, इसके एक हालिया एपिसोड में लोग स्मृति उर्फ तुलसी विरानी को देख भड़क गए हैं। लोग उन्हें फर्जी बता रहे हैं।

ऐतराज

लोगों को स्मृति की बॉडी डबल से दिक्कत

शो के हालिया एपिसोड में स्मृति ईरानी को देख दर्शकों का माथा ठनक गया। दरअसल, लोगों का कहना है कि शो में उनकी बॉडी डबल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो अखर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति शो के लिए अलग से शूटिंग कर रही हैं। आमतौर पर सेट पर दूसरों के साथ नहीं होती हैं। पूरे परिवार के साथ उनके सीन की शूटिंग उनकी एक बॉडी डबल कर रही है।

ट्रोलिंग

स्मृति की फीस पर साधा निशाना

एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'खुशी है कि सबने इस पर ध्यान दिया। वो 14 लाख किस बात के लिए चार्ज कर रही हैं। लगभग आधे एपिसोड के लिए अलग से शूटिंग करने के लिए? लग रहा है जैसे लोग दीवार से बात कर रहे हैं। उन्हें सामने होने के बावजूद अलग दिखाया जा रहा है।' एक ने लिखा, 'स्मृति को अगर गिने-चुने सीन की शूटिंग करनी थी तो उन्हें अपने पैसे कम कर लेने चाहिए थे।'

नाराजगी

लोग बोले- जब एक्टिंग के लिए तैयार नहीं थीं तो वापसी क्यों की?

एक ने लिखा, 'ये स्मृति पूरा सीजन बॉडी डबल के साथ तो नहीं निकाल देगी?' एक कमेंट है, 'जब बाकी कलाकारों के साथ शॉट लेने को तैयार नहीं हो तो एक्टिंग करने क्यों आई।' एक ने लिखा, 'बड़ी नकली लग रही।' कुछ पूछ रहे हैं कि शो बनाने की जरूरत ही क्या थी। एक ने लिखा, 'स्मृति का लौटने का क्या फायदा अगर ज्यादातर दृश्यों में उनकी जगह उनकी बॉडी डबल ही है।' एक ने लिखा, 'नकली तुलसी नहीं देखनी।'

रिकॉर्ड

स्मृति शो के साथ बनीं टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्री

बता दें कि एकता के इसी लोकप्रिय टीवी शो से स्मृति ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त उन्हें हर एपिसोड के लिए महज 1,800 रुपये मिलते थे। अब वह प्रति एपिसोड से 14 लाख रुपये ले रही हैं और इसी के साथ टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्री बन चुकी हैं। हालांकि, पहले जहां प्रशंसक स्मृति की इस उपलब्धि से सातवें आसमान पर थे, वहीं अब उनमें से कुछ को अभिनेत्री की फीस ज्यादा लग रही है।

जानकारी

क्या होता है बॉडी डबल?

बॉडी डबल का मतलब होता है डुप्लीकेट व्यक्ति, जो फिल्मों या धारावाहिकों में मुश्किल दृश्य करने के लिए एक्टर की जगह काम करते हैं। बॉडी डबल कभी पर्दे पर नहीं दिखते, बल्कि सिर्फ उनकी पीठ दिखाई देती है। बॉडी डबल हीरो-हीरोइन की कॉपी होते हैं।