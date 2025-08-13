स्मृति ईरानी को लोगों ने बताया 'नकली', पूछा- 14 लाख किस बात के ले रहीं?

ऐतराज लोगों को स्मृति की बॉडी डबल से दिक्कत शो के हालिया एपिसोड में स्मृति ईरानी को देख दर्शकों का माथा ठनक गया। दरअसल, लोगों का कहना है कि शो में उनकी बॉडी डबल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो अखर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति शो के लिए अलग से शूटिंग कर रही हैं। आमतौर पर सेट पर दूसरों के साथ नहीं होती हैं। पूरे परिवार के साथ उनके सीन की शूटिंग उनकी एक बॉडी डबल कर रही है।

ट्रोलिंग स्मृति की फीस पर साधा निशाना एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'खुशी है कि सबने इस पर ध्यान दिया। वो 14 लाख किस बात के लिए चार्ज कर रही हैं। लगभग आधे एपिसोड के लिए अलग से शूटिंग करने के लिए? लग रहा है जैसे लोग दीवार से बात कर रहे हैं। उन्हें सामने होने के बावजूद अलग दिखाया जा रहा है।' एक ने लिखा, 'स्मृति को अगर गिने-चुने सीन की शूटिंग करनी थी तो उन्हें अपने पैसे कम कर लेने चाहिए थे।'

नाराजगी लोग बोले- जब एक्टिंग के लिए तैयार नहीं थीं तो वापसी क्यों की? एक ने लिखा, 'ये स्मृति पूरा सीजन बॉडी डबल के साथ तो नहीं निकाल देगी?' एक कमेंट है, 'जब बाकी कलाकारों के साथ शॉट लेने को तैयार नहीं हो तो एक्टिंग करने क्यों आई।' एक ने लिखा, 'बड़ी नकली लग रही।' कुछ पूछ रहे हैं कि शो बनाने की जरूरत ही क्या थी। एक ने लिखा, 'स्मृति का लौटने का क्या फायदा अगर ज्यादातर दृश्यों में उनकी जगह उनकी बॉडी डबल ही है।' एक ने लिखा, 'नकली तुलसी नहीं देखनी।'

ट्विटर पोस्ट यूजर का पोस्ट What's the use of @smritiirani returning to TV if she's going to use her body double in maximum of the scenes?#kyunkisaasbhikabhibahuthi2 #kyunkisaasbhikabhibahuthi — Mihir Sontakke (@sontakke_mihir) August 12, 2025

रिकॉर्ड स्मृति शो के साथ बनीं टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्री बता दें कि एकता के इसी लोकप्रिय टीवी शो से स्मृति ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त उन्हें हर एपिसोड के लिए महज 1,800 रुपये मिलते थे। अब वह प्रति एपिसोड से 14 लाख रुपये ले रही हैं और इसी के साथ टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्री बन चुकी हैं। हालांकि, पहले जहां प्रशंसक स्मृति की इस उपलब्धि से सातवें आसमान पर थे, वहीं अब उनमें से कुछ को अभिनेत्री की फीस ज्यादा लग रही है।