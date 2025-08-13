जया बच्चन को अशोक पंडित ने लताड़ा, कहा- जन सेवक चौबीसों घंटे झल्लाया हुआ नहीं रहता

अमिताभ बच्चन की पत्नी, अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन आए दिन अपने खराब रवैये को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका बर्ताव देख न सिर्फ आम लोग उन्हें लताड़ रहे हैं, बल्कि बॉलीवुड से जुड़े लोग भी इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कंगना रनौत के साथ-साथ जाने-माने निर्माता और निर्देशक अशोक पंडित ने भी जया को खरी-खोटी सुनाई है।

अपमान किसी को धक्का देना निंदनीय है- अशोक इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (IFTDA) के अध्यक्ष और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने जया के वीडियो पर नाराजगी जताई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक लोक सेवक का ये कर्तव्य होता है कि वो जनता के प्रति विनम्र और संवेदनशील रहे। सिर्फ इसलिए कि कोई सेल्फी लेना चाहता है, किसी को धक्का देना बेहद निंदनीय है। यह उन लोगों का अपमान है, जिन्होंने उन्हें एक सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में चुना है।'

दो टूक निर्माता ने लिखा- हर वक्त कोई चिड़चिड़ाया हुआ नहीं रह सकता निर्माता ने लिखा, 'कोई भी जन सेवक चौबीसों घंटे झल्लाया और चिड़चिड़ाया नहीं रह सकता। जिन कलाकारों से फैंस प्यार करते हैं, उन्हें कम से कम अपने प्रशंसकों को करुणा और विनम्रता के भाव से देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में प्रशंसकों का ही योगदान है।' जया का ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी वह मीडिया पर गुस्सा करती, पैपराजी को फटकार लगाती और सार्वजनिक समारोहों में असहज व्यवहार करती हुई देखी गई हैं।

गुस्सा कंगना ने भी जया की हरकत को बताया था शर्मनाक कंगना रनौत ने भी जया के इस बर्ताव की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा था, 'सबसे ज्यादा बिगडै़ल और विशेषाधिकर वाली महिला। लोग इनके नखरे और बकवास इसलिए झेलते हैं, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। ये समाजवादी पार्टी की टोपी इनके सिर पर कलगी जैसी लग रही है और वो खुद लाल टोपी लगाकर लड़ाकू मुर्गे की तरह दिखाई पड़ती हैं। कितने अपमान और शर्म की बात है।'