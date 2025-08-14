शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने की करोड़ों रुपये की ठगी? अब वकील ने दी सफाई
क्या है खबर?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा पर बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई के एक कारोबारी ने इन दोनों पर 60.4 करोड़ रुपये की ठगी का इल्जाम लगाया है। यह मामला उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाख (EOW) ने इस मामले में राज और शिल्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब इस पर शिल्पा-राज के वकील ने बयान जारी किया है।
सफाई
वकील ने आरोपों को बताया निराधार
इस मामले पर शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने बयान जारी कर आरोपों को 'निराधार और दुर्भावनापूर्ण' बताया है। वकील ने कहा कि यह मामला आपराधिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से 'दीवानी' (सिविल) है। उनका दावा है कि इस मामले पर NCLT में पहले ही सुनवाई हो चुकी है और वहां इसका निपटारा भी हो गया है। वकील के अनुसार, यह एक पुराना लेन-देन है। कंपनी को वित्तीय नुकसान हुआ था, जिसके कारण यह मामला NCLT तक पहुंचा।
बयान
शिल्पा-राज की छवि खराब करने के लिए किया गया केस?
वकीन ने कहा कि इस मामले में कोई भी आपराधिकता नहीं है। उनके ऑडिटर पिछले एक साल में 15 से ज्यादा बार EOW के पास जाकर सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर चुके हैं। वकील ने बताया कि कंपनी को परिसमापन का आदेश भी मिल चुका है और इसके दस्तावेज भी पुलिस को सौंप दिए गए हैं। वकील के मुताबिक, ये केस सिर्फ उनके मुव्वकिलों की छवि खराब करने के लिए किया गया है। वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
मामला
क्या है मामला?
ये पूरा मामला मुंबई के एक व्यापारी दीपक कोठारी की ओर से दर्ज की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज किया गया। आर्थिक अपराध शाख (EOW) ने इस मामले में राज और शिल्पा के साथ-साथ एक और व्यक्ति पर शिकंजा कसा है। कोठारी का आरोप है कि बिजनेस निवेश के नाम पर लिया गया उनका पैसा निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनसे 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की गई।
विवाद
पहले भी कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं राज-शिल्पा
बता दें कि 60.48 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई पुलिस की EOW ने IPC की धारा 403, 406 और 34 के तहत शिल्पा और राज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है, जब राज और शिल्पा किसी कानूनी मुश्किल में फंसे हों। इससे पहले भी उनके प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड पड़ चुकी है. वहीं राज को पोर्न केस में जेल भेजा जा चुका है।