शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप, मामला दर्ज 

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। उन पर मामला दर्ज हुआ है। आरापे है कि दोनों ने मुंबई के एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। व्यापारी दीपक कोठारी ने शिल्पा-राज के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यह धोखाधड़ी शिल्पा और राज की अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक सौदे के संबंध में की गई थी।

आरोप बिजनेस बढ़ाने के बहाने से लिए गए पैसों को निजी खर्च में उड़ाया ये पूरा मामला कोठारी की ओर से दर्ज की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध शाख (EOW) ने इस मामले में राज और शिल्पा के साथ-साथ एक और व्यक्ति पर शिकंजा कसा है। व्यापारी कोठारी का आरोप है कि बिजनेस निवेश के नाम पर लिया गया उनका पैसा निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। ये पैसा उन्होंने 2015 से 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर दिया था।

शिकायत शिल्पा और राज ने लिया था 75 करोड़ रुपये का लोन शिकायत के अनुसार राजेश आर्या नाम के व्यक्ति ने दीपक की मुलाकात शिल्पा और राज कुंद्रा से कराई थी। राज-शिल्पा बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे। ये होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म था। आरोपी शिल्पा और राज ने 75 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिस पर उन्हें 12 प्रतिशत ब्याज देना था। इस ब्याज से बचने के लिए दोनों ने हेर-फेर कर इसे लोन की बजाए कंपनी में निवेश के तौर पर दर्शाया।

धोखाधड़ी पैसे लेकर शिल्पा ने छोड़ी कंपनी शिकायतकर्ता के अनुसार शिल्पा और राज ने हर महीने रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा किया नहीं। शिल्पा इस लेन-देन की गवाह बनी थीं, लेकिन उन्होंने साल 2016 के सितंबर महीने में कंपनी के डायरेक्टर के पद से अचानक ही इस्तीफा दे दिया था। कोठारी को बाद में शिल्पा और राज के पहले के कारनामों की भनक लगी थी। उनकी इस कंपनी पर पहले ही दिवालियापन का केस चल रहा था।