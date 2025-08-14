'कुली' रिव्यू: रजनीकांत की फिल्म को दर्शकों ने बताया ब्लॉकबस्टर, खूब चमके नागार्जुन अक्किनेनी और उपेंद्र

साउथ के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत का नाम उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने अपनी उम्दा अदाकारी से करोड़ों लोगों का दिल जीता है। सुपरस्टार पिछली बार फिल्म 'वेट्टैयन' में नजर आए थे और अब वह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कुली' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। फिल्म को समीक्षकों की तरफ से हरी झंडी मिली, वहीं दर्शक भी दिल खोलकर रजनीकांत की अदाकारी की तारीफ कर रहे हैं। आइए जानते हैं दर्शकों को फिल्म 'कुली' कैसी लगी।

तारीफ आमिर खान ने किया धमाका कुछ लोग इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के फर्स्ट हाफ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को दूसरा भाग पसंद आ रहा है। फिल्म में रजनीकांत के एक्शन से लोग बेहद प्रभावित हैं। प्रशंसक उनकी अदाकारी के मुरीद हो गए हैं। हालांकि, लोगों ने नागार्जुन अक्किनेनी और उपेंद्र इस फिल्म की जान बताया है। इसमें सभी कलाकारों के अभिनय को सराहा गया है। इसके अलावा आमिर खान की छोटी सी झलक ने फिल्म में अलग ही रंग भर दिया है।

ट्विटर पोस्ट तरण आदर्श ने दिए 4 स्टार #OneWordReview...#coolie: FANTASTIC &Massy

Rating: ⭐️⭐️🌟🌟

Screenplay, music, direction even performances are stunning. High level performance from

superstar🔥 #Rajinikanth𓃵 - #LokeshKanagaraj ,done a fantastic job and persent very well!

BEST OF LUCK COOLI TEAM#coolieReview pic.twitter.com/Ee2FUWGDfu — taran adarsh (@Salman_fan_1989) August 14, 2025

रिव्यू विषय की तारीफ कर रहे लोग एक ने लिखा, 'मुझे नहीं लगता, जिसने भी कुली देखी वो इसे अच्छा कहेगा। उपेंद्र और नागार्जुन की एक्टिंग शानदार हैं। आमिर खान ने भी बड़ा धमाका किया है। रजनीकांत सर की तो बात ही अलग है। शानदार फिल्म है, जरूर देखें।' एक लिखते हैं, 'अगर आपको इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा लगा था तो फिल्म और जबरदस्त लगेगी। फिल्म का विषय आप सोच भी नहीं सकते। रजनीकांत ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। उपेंद्र-नागार्जुन बहुत शानदार।'

अदाकारी बॉक्स ऑफिस पर मचने वाला है तहलका एक ने लिखा, 'फिल्म का फर्स्ट हाफ ठीक-ठाक है, लेकिन दूसरे भाग को देख आप लोग चौंक जाएंगे। लोकेशक नगराज की टीम ने ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आने वाली है।' एक ने लिखा, 'उपेंद्र ने तो पूरे थिएटर में आग ही लगा दी। काश उन्हें और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता। उनके कैमियो को सबसे ज्यादा तालियां मिलीं और वह इसके हकदार हैं। रोंगटे खड़े हो गए। बहुत शानदार फिल्म। इस फिल्म को एक बार जरूर देखें।'