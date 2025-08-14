LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'कुली' रिव्यू: रजनीकांत की फिल्म को दर्शकों ने बताया ब्लॉकबस्टर, खूब चमके नागार्जुन अक्किनेनी और उपेंद्र
दर्शकों को कैसी लगी फिल्म 'कुली'? (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 14, 2025
02:02 pm
साउथ के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत का नाम उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने अपनी उम्दा अदाकारी से करोड़ों लोगों का दिल जीता है। सुपरस्टार पिछली बार फिल्म 'वेट्टैयन' में नजर आए थे और अब वह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कुली' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। फिल्म को समीक्षकों की तरफ से हरी झंडी मिली, वहीं दर्शक भी दिल खोलकर रजनीकांत की अदाकारी की तारीफ कर रहे हैं। आइए जानते हैं दर्शकों को फिल्म 'कुली' कैसी लगी।

आमिर खान ने किया धमाका

कुछ लोग इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के फर्स्ट हाफ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को दूसरा भाग पसंद आ रहा है। फिल्म में रजनीकांत के एक्शन से लोग बेहद प्रभावित हैं। प्रशंसक उनकी अदाकारी के मुरीद हो गए हैं। हालांकि, लोगों ने नागार्जुन अक्किनेनी और उपेंद्र इस फिल्म की जान बताया है। इसमें सभी कलाकारों के अभिनय को सराहा गया है। इसके अलावा आमिर खान की छोटी सी झलक ने फिल्म में अलग ही रंग भर दिया है।

तरण आदर्श ने दिए 4 स्टार

विषय की तारीफ कर रहे लोग

एक ने लिखा, 'मुझे नहीं लगता, जिसने भी कुली देखी वो इसे अच्छा कहेगा। उपेंद्र और नागार्जुन की एक्टिंग शानदार हैं। आमिर खान ने भी बड़ा धमाका किया है। रजनीकांत सर की तो बात ही अलग है। शानदार फिल्म है, जरूर देखें।' एक लिखते हैं, 'अगर आपको इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा लगा था तो फिल्म और जबरदस्त लगेगी। फिल्म का विषय आप सोच भी नहीं सकते। रजनीकांत ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। उपेंद्र-नागार्जुन बहुत शानदार।'

दर्शकों ने फिल्म को बताया शानदार

बॉक्स ऑफिस पर मचने वाला है तहलका 

एक ने लिखा, 'फिल्म का फर्स्ट हाफ ठीक-ठाक है, लेकिन दूसरे भाग को देख आप लोग चौंक जाएंगे। लोकेशक नगराज की टीम ने ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आने वाली है।' एक ने लिखा, 'उपेंद्र ने तो पूरे थिएटर में आग ही लगा दी। काश उन्हें और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता। उनके कैमियो को सबसे ज्यादा तालियां मिलीं और वह इसके हकदार हैं। रोंगटे खड़े हो गए। बहुत शानदार फिल्म। इस फिल्म को एक बार जरूर देखें।'

यहां देखिए वीडियो

'कुली' के बारे में जानिए

'कुली' के निर्देशन की कमान लोकेश कनगराज ने संभाली है। यह लोकेश और रजनीकांत के बीच पहला सहयोग है। रजनीकांत इस फिल्म में देवा की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में उनका जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। रजनीकांत के अलावा इस फिल्म में नागार्जुन, सौबिन शाहिर, उपेन्द्र, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर 'कुली' का सामना ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' से हो रहा है।