दीपिका पादुकोण इन फिल्मों से करेंगी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, एक में अमिताभ पर लगाएंगी दांव

शाहरुख खान के साथ फिल्म 'ओम शांति ओम' से बॉलीवुड में अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाली दीपिका पादुकोण अब तक कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। पिछली बार वह निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं। हालांकि, फिल्म में उनका रोल बड़ा नहीं था। आने वाले दिनों में दीपिका एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली हैं। एक नजर दीपिका की आने वाली 5 बहुप्रतीक्षित फिल्मों पर।

#1 'किंग' दीपिका फिर पर्दे पर शाहरुख के साथ धमाल मचाती दिखेंगी। दोनों फिल्म 'किंग' में साथ नजर आने वाले हैं, जिसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। दीपिका को पहले इस फिल्म में कैमियो का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इससे पहले शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' में भी उनका कैमियो ही था। लिहाजा शाहरुख के कहने पर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने दीपिका का रोल फिर से लिखा और फिर इसमें दीपिका की एंट्री करवाई।

#2 अल्लू अर्जुन वाली फिल्म अल्लू अर्जुन ने साल 2024 में 'पुष्पा 2' के जरिए धमाका कर दिया था। फिल्म ने दुनियाभर में 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके इतिहास रच दिया था। अब अल्लू ने अपने तमाम चाहने वालों के लिए कुछ बड़ी तैयारी की है। वह एटली के साथ फिल्म बना रहे हैं। खास बात यह है कि फिल्म में पहली बार अल्लू की जोड़ी दीपिका के साथ बनी है। फिल्म का बजट 800 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

#3 और #4 'कल्कि 2898 AD 2' और 'पठान 2' प्रभास और अमिताभ बच्चन के साथ आई निर्देशक नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म 'कल्कि 2898 AD' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी। दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी इस फिल्म का अब दूसरा भाग 'कल्कि 2898 AD 2' आ रहा है। सीक्वल में भी दीपिका की भूमिका बेहद अहम होगी। उधर शाहरुख के साथ 'पठान' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुकीं दीपिका अब 'पठान 2' भी लेकर आ रही हैं।