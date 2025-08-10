हिना खान को कैंसर के कारण पड़े काम के लाले, बोलीं- प्लीज मुझे कॉल करो
क्या है खबर?
हिना खान का नाम टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार हैं। धारावाहिक 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से घर-घर में मशहूर हुईं हिना यूं तो किसी भी शो के लिए निर्माताओं की पहली पसंद रही हैं, लेकिन आपको यह जानकार हैरानी होगी कि उनके पास भी कोई काम नहीं है। उन्होंने खुद हाल ही में यह खुलासा किया। हिना बोलीं कि कैंसर के कारण उनके पास 1 साल से किसी निर्माता-निर्देशक का कोई फोन नहीं आया।
वजह
कैंसर बना काम न मिलने का कराण
PTI से हिना ने कहा, "कैंसर होने के बाद 'पति पत्नी और पंगा' मेरा पहला प्रोजेक्ट है। मैं काम करना चाहती हूं। किसी ने मुझे सीधेतौर पर नहीं कहा, लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूं कि कई लोग मुझे काम देने से कतरा रहे हैं। मुझे ये परंपरा तोड़नी होगी। हो सकता है 'पति पत्नी और पंगा' ऐसा कर दे या चीजें बदल दें। मैं समझती हूं। अगर मैं उनकी जगह होती तो इसके बारे में हजार बार सोचती।"
दिल की बात
"मैं ऑडिशन के लिए भी तैयार हूं"
हिना बोलीं, "प्लीज मुझे कॉल करो। काम तो दो। मैं सब कर सकती हूं। ऑडिशन के लिए भी तैयार हूं। मैं कहां रुकी थी, लेकिन पिछले 1 साल से मेरे पास काम के लिए किसी का भी फाेन नहीं आया। मैं तो चाहती हूं कि मुझे फोन करें । मुझसे काम के लिए संपर्क करें। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि कैंसर से लड़कर अब मैं टीवी पर अपनी वापसी कर चुकी हूं।"
बीमारी
स्तन कैंसर की तीसरे स्टेज से जूझ रही थीं हिना
हिना स्तन कैंसर की तीसरे स्टेज से जूझ रही थीं। उनकी सर्जरी हो चुकी है। अब वह अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दे रही हैं। हालांकि, कैंसर के कारण उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिना को 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके बाद वो 'कसौटी जिंदगी की 2', 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 8' और 'बिग बॉस 11' जैसे शोज का भी हिस्सा रही, जिनसे उनकी लोकप्रियता में और इजाफा हुआ।
शो
'पति-पत्नी और पंगा' में रॉकी के साथ नजर आ रहीं हिना
टीवी शो 'पति-पत्नी और पंगा' बीते 2 अगस्त से शुरु हुआ है। इसमें छोटे पर्दे की जोड़ियां बतौर प्रतियोगी नजर आ रही हैं। शो अभी अपने शुरुआती दौर में है और धीरे-धीरे दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। शो में हिना अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ नजर आ रही हैं, जिनसे उन्होंने इसी साल जून में शादी की थी। रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला और देबिना बनर्जी-गुरमीत चौधरी जैसी कई जोड़ियां शो का हिस्सा हैं।