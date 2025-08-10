हिना खान को कैंसर के कारण पड़े काम के लाले, बोलीं- प्लीज मुझे कॉल करो

हिना खान का नाम टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार हैं। धारावाहिक 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से घर-घर में मशहूर हुईं हिना यूं तो किसी भी शो के लिए निर्माताओं की पहली पसंद रही हैं, लेकिन आपको यह जानकार हैरानी होगी कि उनके पास भी कोई काम नहीं है। उन्होंने खुद हाल ही में यह खुलासा किया। हिना बोलीं कि कैंसर के कारण उनके पास 1 साल से किसी निर्माता-निर्देशक का कोई फोन नहीं आया।

वजह कैंसर बना काम न मिलने का कराण PTI से हिना ने कहा, "कैंसर होने के बाद 'पति पत्नी और पंगा' मेरा पहला प्रोजेक्ट है। मैं काम करना चाहती हूं। किसी ने मुझे सीधेतौर पर नहीं कहा, लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूं कि कई लोग मुझे काम देने से कतरा रहे हैं। मुझे ये परंपरा तोड़नी होगी। हो सकता है 'पति पत्नी और पंगा' ऐसा कर दे या चीजें बदल दें। मैं समझती हूं। अगर मैं उनकी जगह होती तो इसके बारे में हजार बार सोचती।"

दिल की बात "मैं ऑडिशन के लिए भी तैयार हूं" हिना बोलीं, "प्लीज मुझे कॉल करो। काम तो दो। मैं सब कर सकती हूं। ऑडिशन के लिए भी तैयार हूं। मैं कहां रुकी थी, लेकिन पिछले 1 साल से मेरे पास काम के लिए किसी का भी फाेन नहीं आया। मैं तो चाहती हूं कि मुझे फोन करें । मुझसे काम के लिए संपर्क करें। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि कैंसर से लड़कर अब मैं टीवी पर अपनी वापसी कर चुकी हूं।"