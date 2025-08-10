दीपिका पादुकोण ने छोड़ा अमिताभ बच्चन का साथ, 'द इंटर्न' में अब करेंगी केवल ये काम

दीपिका पादुकोण आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी। उन्हीं में उनकी एक फिल्म ' द इंटर्न ' भी थी, जिसका ऐलान तो सालों पहले हो गया था, लेकिन फिर इससे जुड़ी कोई खबर नहीं आई। अब एक बार फिर फिल्म को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल, नई खबर ये है कि दीपिका इस फिल्म में अब अभिनय करती नजर नहीं आएंगी। उन्होंने बस इससे बतौर निर्माता जुड़ने का फैसला किया है।

रिपोर्ट अब अभिनय के बजाय प्रोडक्शन पर ध्यान लगाना चाहती हैं दीपिका मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका ने ये कदम क्यों उठाया, इससे जुड़ी ज्यादा जानकारियां तो बाहर नहीं आईं। हां, लेकिन कहा जा रहा है कि वह इस प्रोजेक्ट से बतौर क्रिएटर जुड़ना चाहती हैं, ना कि एक एक्टर के रूप में। आने वाले समय में दीपिका एक्टिंग से कहीं ज्यादा ध्यान प्रोडक्शन पर लगाना चाहती हैं। वह विश्व स्तरीय कहानियां दर्शकों के बीच लेकर आएंगी, जिसकी शुरुआत 'द इंटर्न' से होने वाली है।

घोषणा साल 2020 में हुआ था इस फिल्म का ऐलान इस फिल्म को साल 2022 में रिलीज करने की बात कही गई थी, लेकिन रिलीज तो दूर फिल्म के कलाकारों के नाम तक अभी तय नहीं हुए हैं। साल 2020 में इस फिल्म का ऐलान किया गया था और इसमें दीपिका के साथ दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को कास्ट किया गया था। ऋषि के निधन के साथ ही फिल्म पर ब्रेक लग गया था, क्योंकि ऋषि फिल्म का एक अहम हिस्सा थे, जिनके बिना फिल्म की शूटिंग होना नामुमिकन था।

कास्टिंग अमिताभ के साथ पर्दे पर नजर आने वाली थीं दीपिका ऋषि के जाने के बाद निर्माताओं ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को लिया। दीपिका खुद भी बिग बी के साथ काम करने के लिए बेकरार थीं। इससे पहले 'पीकू' जैसी बेहतरीन फिल्म में उनकी जोड़ी ने खूब धमाल मचाया था। लिहाजा प्रशंसक भी अमिताभ और दीपिका को साथ देखने के लिए बड़े उत्साहित थे। हालांकि, अब जबकि फिल्म की हीरोइन नहीं रहीं तो उनकी जगह किसी और अभिनेत्री की तलाश की जा रही है।