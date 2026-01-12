गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में छाईं सेलेना गोमेज, 300 से ज्यादा घंटों में बनी पोशाक चर्चा में

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर जब सेलेना गोमेज ने अपने पति बेनी ब्लैंको के साथ कदम रखा तो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। उनके इस शाही अंदाज ने फिर साबित कर दिया कि उन्हें 'रेड कार्पेट क्वीन' क्यों कहा जाता है। इस खास शाम के लिए सेलेना ने मशहूर फ्रेंच ब्रांड शनेल का एक बेहद खूबसूरत काले रंग का वेलवेट गाउन चुना, जिसे किसी साधारण पोशाक नहीं, बल्कि एक कलाकृति की तरह तैयार किया गया था।

कारीगरी क्यों लगे इस गाउन को बनाने में 300 से ज्यादा घंटे? ये पोशाक बनाने में कारीगरों ने 323 घंटों का लंबा समय लगाया। हाथ से बने फूलों और पंखों की कारीगरी से सजी इस ड्रेस ने सेलेना के लुक में चार चांद लगा दिए। जैसे किसी भारी लहंगे पर अलग से पैच, मोती या हाथ से बने फूल टांके जाते हैं, वैसे ही इस पोशाक के ऊपरी हिस्से पर 200 से ज्यादा ऐसी छोटी-छोटी कलाकृतियां हाथ से लगाई गई थीं, इसलिए इसे बनाने में 300 से भी ज्यादा घंटे लग गए।

मौजूदगी शादी के बाद पहली बार पति के साथ रेड कार्पेट पर उतरीं सेलेना गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 की शाम उस वक्त और भी हसीन हो गई, जब पॉप गायिका सेलेना ने अपने पति, मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा। सितंबर 2025 में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने के बाद इस जोड़ी की किसी बड़े अवॉर्ड शो के रेड कार्पेट पर ये पहली आधिकारिक उपस्थिति है। सेलेना-बेनी पिछले साल भी गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में शामिल हुए थे, पर तब उनकी शादी नहीं हुई थी।

लुक सोशल मीडिया पर वायरल सेलेना की तस्वीरें डिजाइनर मैथ्यू ब्लेजी द्वारा तैयार किया गया ये गाउन इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही सेलेना ने रेड कार्पेट पर कदम रखा, इंटरनेट पर उनकी तस्वीरों की बाढ़ आ गई। फैंस उन्हें परी कह रहे तो फैशन जानकार इसे 'ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर' की वापसी मान रहे हैं। ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर' का मतलब उस सुनहरे दौर से है, जब हॉलीवुड की फिल्में और सितारे अपनी सादगी, भव्यता और शालीनता के लिए जाने जाते थे।

ट्विटर पोस्ट रेड कार्पेट के लिए तैयार होतीं सेलेना गोमेज Selena Gomez pour les #GoldenGlobes pic.twitter.com/gPXkJk8LHH — Selena Gomez Source France (fan account) (@SelenaSourceFR) January 12, 2026

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो (3) Selena Gomez et Benny Blanco aux #GoldenGlobes en Californie. (11/01) pic.twitter.com/vBgDJcFBxO — Selena Gomez Source France (fan account) (@SelenaSourceFR) January 12, 2026