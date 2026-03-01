एंथ्रोपिक क्लाउड ऐप स्टोर में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है

पेंटागन विवाद से एंथ्रोपिक क्लाउड को हुआ फायदा, ऐप स्टोर में दूसरे पायदान पर पहुंचा

क्या है खबर?

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के साथ हुए विवाद के चलते चर्चाओं में आई एंथ्रोपिक के चैटबॉट क्लाउड को फायदा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार दोपहर तक क्लाउड ऐपल के अमेरिकी ऐप स्टोर में मुफ्त ऐप्स श्रेणी में दूसरे पायदान पर पहुंच गया।इसमें पहले नंबर पर OpenAI का ChatGPT और दूसरे पर गूगल जेमिनी है। बता दें कि इससे एक दिन पहले अमेरिकी प्रशासन द्वारा संघीय एजेंसियों को इसके उत्पादों का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया था।