सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको ने की शादी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@selenagomez)

सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको एक-दूजे के हुए, वायरल हो रहीं शादी की ये खूबसूरत तस्वीरें 

लेखन नेहा शर्मा
Sep 28, 2025
09:37 am
क्या है खबर?

मशहूर गायिका सेलेना गोमेज आखिरकार शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने अपने मंगेतर बेनी ब्लैंको से शादी कर ली है। सेलेना पिछले कुछ वक्त से अपनी शादी को लेकर सुर्खियां बटोर रही थीं। अब 33 की उम्र में उन्होंने खुद से 4 साल बड़े निर्माता और सॉन्ग राइटर का हाथ थाम लिया है। उन्होंने खुद अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। सेलेना ने बेनी संग अपनी शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं।

तस्वीरें

सोशल मीडिया पर छाईं शादी की तस्वीरें

सेलेना और बेनी 27 सितंबर को शादी के बंधन में बंधे। दोनों ने ईसाई रीति-रिवाजों से शादी रचाई है। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिन पर दुनियाभर से उन्हें चाहनेवाले और तमाम सितारे उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। तस्वीरों में सेलेना और बेनी एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। साल 2023 में सेलेना और बेनी ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था और पिछले साल दिसंबर में दाेनों ने सगाई की थी।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

इस आलीशान होटल में हुई सेलेना की शादी

बता दें कि कैलिफोर्निया के सांता बारबारा के मन मोह लेने वाले समंदर तट पर स्थ‍ित होटल एल एनकैंटो में सेलेना और बेनी ने शादी रचाई। करीब 728 करोड़ की कीमत वाले इस आलीशान होटल में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और क्लार्क गेबल जैसे हॉलीवुड सितारे ठहर चुके हैं। इस होटल के कमरे की एक रात की कीमत 3 लाख रुपये बताई जाती है। इस होटल को वीकेंड के लिए पूरा बुक किया गया था।

शादी का कार्ड

सेलेना की शादी का कार्ड भी वायरल

सेलेना ने अपनी शादी को हर तरीके से खास बनाने का इंतजाम किया। अपनी ड्रेस से लेकर शादी के कार्ड और वेन्यू तक, हर चीज बेहद खास रही। कहा जा रहा है कि उन्होंने ने अपनी शादी के निमंत्रण कार्ड्स के लिए मैक्सिकन कंपनी का चुनाव किया और इसे जिम्मेदारी सौंप गई। शादी के कार्ड की झलक भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि, ये वीडियो असली है या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

चर्चा

चर्चा में टेलर स्विफ्ट

सेलेना और बेनी ब्लैंकों की शादी में कई VIP मेहमान शामिल हुए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट की हो रही है। सेलेना ने अपनी शादी में आए मेहमानों के रुकने के लिए यूं तो शाही इंतजाम किए , लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टेलर स्विफ्ट मेहमानों के साथ नहीं ठहरीं। उन्होंने कैलिफोर्निया के मोंटेसिटो में वेडिंग वेन्यू के पास अपने लिए एक निजी लॉज की व्यवस्था की।

 परिचय

सेलेना के पति बेनी ब्लैंको कौन हैं?

बेनी का पूरा नाम बेंजामिन जोसेफ लेविन है। वाे मशहूर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। बेनी खुद गाने लिखते हैं और उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। वो सेलेना के पूर्व बॉयफ्रेंड जस्टिन बीबर के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने बीबर के अलावा एड शीरन, हैल्सी, कैटी पेरी, मरून 5, केशा, ब्रिटनी स्पीयर्स और रिहाना जैसी दिग्गज हस्तियों के लिए भी कई गाने लिखे हैं। बेनी ने 6 की उम्र में 'नैस के द वर्ल्ड इज योर्स' और 'ऑल-4-वन' गाना रिकॉर्ड किया था।