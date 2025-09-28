सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको एक-दूजे के हुए, वायरल हो रहीं शादी की ये खूबसूरत तस्वीरें 

मशहूर गायिका सेलेना गोमेज आखिरकार शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने अपने मंगेतर बेनी ब्लैंको से शादी कर ली है। सेलेना पिछले कुछ वक्त से अपनी शादी को लेकर सुर्खियां बटोर रही थीं। अब 33 की उम्र में उन्होंने खुद से 4 साल बड़े निर्माता और सॉन्ग राइटर का हाथ थाम लिया है। उन्होंने खुद अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। सेलेना ने बेनी संग अपनी शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं।

तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाईं शादी की तस्वीरें सेलेना और बेनी 27 सितंबर को शादी के बंधन में बंधे। दोनों ने ईसाई रीति-रिवाजों से शादी रचाई है। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिन पर दुनियाभर से उन्हें चाहनेवाले और तमाम सितारे उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। तस्वीरों में सेलेना और बेनी एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। साल 2023 में सेलेना और बेनी ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था और पिछले साल दिसंबर में दाेनों ने सगाई की थी।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post Selena Gomez and Benny Blanco are now married. pic.twitter.com/AZK6jqkbmf — Pop Base (@PopBase) September 27, 2025

व्यवस्था इस आलीशान होटल में हुई सेलेना की शादी बता दें कि कैलिफोर्निया के सांता बारबारा के मन मोह लेने वाले समंदर तट पर स्थ‍ित होटल एल एनकैंटो में सेलेना और बेनी ने शादी रचाई। करीब 728 करोड़ की कीमत वाले इस आलीशान होटल में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और क्लार्क गेबल जैसे हॉलीवुड सितारे ठहर चुके हैं। इस होटल के कमरे की एक रात की कीमत 3 लाख रुपये बताई जाती है। इस होटल को वीकेंड के लिए पूरा बुक किया गया था।

शादी का कार्ड सेलेना की शादी का कार्ड भी वायरल सेलेना ने अपनी शादी को हर तरीके से खास बनाने का इंतजाम किया। अपनी ड्रेस से लेकर शादी के कार्ड और वेन्यू तक, हर चीज बेहद खास रही। कहा जा रहा है कि उन्होंने ने अपनी शादी के निमंत्रण कार्ड्स के लिए मैक्सिकन कंपनी का चुनाव किया और इसे जिम्मेदारी सौंप गई। शादी के कार्ड की झलक भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि, ये वीडियो असली है या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो selena gomez choosing a mexican company for her wedding invitations is queen behaviour #GomezWedding pic.twitter.com/C674pfd52T — s (@SBL3098) September 27, 2025

चर्चा चर्चा में टेलर स्विफ्ट सेलेना और बेनी ब्लैंकों की शादी में कई VIP मेहमान शामिल हुए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट की हो रही है। सेलेना ने अपनी शादी में आए मेहमानों के रुकने के लिए यूं तो शाही इंतजाम किए , लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टेलर स्विफ्ट मेहमानों के साथ नहीं ठहरीं। उन्होंने कैलिफोर्निया के मोंटेसिटो में वेडिंग वेन्यू के पास अपने लिए एक निजी लॉज की व्यवस्था की।