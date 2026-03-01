नागपुर में एक कारखाने में धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नागपुर में बारूद कंपनी में धमाका, 15 की मौत और 18 गंभीर घायल

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक बारूद बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागपुर ग्रामीण SP हर्ष पोद्दार ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि यह धमाका SBL एनर्जी लिमिटेड कंपनी में हुआ है। यह कंपनी खनन और औद्योगिक कामों के लिए विस्फोटक पदार्थ बनाती है।