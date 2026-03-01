दिल्ली में 33 और राजस्थान में 35 डिग्री तक पहुंचा पारा, होली बाद आग उगलेगी धरती

मार्च की शुरुआत हो चुकी है और दिन के वक्त तल्ख होती धूप बता रही है कि सर्दी अब विदा ले रही है। सुबह-शाम के वक्त अभी भी हल्की ठंड का अहसास हो रहा है, लेकिन रात में पंखे चलना शुरू हो गए। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी सप्ताह में उत्तर-पश्चिम राज्यों में तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री ऊपर जाने के संकेत दिए हैं। उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत में भी धीरे-धीरे पारा 2-4 डिग्री ऊपर चढ़ने के आसार हैं।

गर्मी दिल्ली में होली के बाद तेज होगी गर्मी दिल्ली में सुबह हल्की धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा, लेकिन दिन में 15-25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 14-16 और अधिकतम 31-33 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। IMD के अनुसार, 5-6 मार्च तक NCR में अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में तापमान में 3-4 डिग्री तक बढ़ सकता है, उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत में भी पारा 2-4 डिग्री तक ऊपर चढ़ेगा।

तापमान इन राज्यों में चढ़ेगा पारा राजस्थान में शनिवार को बाड़मेर में पारा 35.2 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके आने वाले दिनों में 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। प्रदेश में 4 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पूर्वी हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, जिससे मौसम में मामूली बदलाव संभव है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सर्दी विदा होने लगी है। आने वाले 2-3 डिग्री तापमान बढ़ने के आसार हैं। 1-4 मार्च के दौरान 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

