'बिग बॉस 19': इस सप्ताह सलमान खान नहीं, ये 2 अभिनेता लगाएंगे घरवालों की क्लास 

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सलमान मौजूदा वक्त में अपनी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं। वह मंगलवार को लद्दाख के लिए रवाना हो गए हैं और उनका यह शेड्यूल लगातार कई दिनों तक चलने वाला है। यही वजह है कि वह फिलहाल मुंबई वापस नहीं लौटेंगे। सलमान की जगह अक्षय कुमार और अरशद वारसी 13 और 14 सितंबर को प्रसारित होने वाले 'वीकेंड का वार' एपिसोड होस्ट करेंगे।

बैटल ऑफ गलवान

प्रचार शुरू करेंगे अक्षय और अरशद

अक्षय और अरशद इन दिनों फिल्म 'जॉली LLB 3' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 10 सितंबर को मेरठ के शापरिक्स मॉल स्थित वेव सिनेमा में ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसे देखने के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों का उत्साह दोगुना बढ़ गया है। इस सप्ताह 'वीकेंड का वार' एपिसोड में अक्षय और अरशद अपनी फिल्म 'जॉली LLB 3' का प्रचार-प्रसार शुरू करेंगे।