'जॉली LLB 3' का ट्रेलर: अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने लगाया कॉमेडी का जोरदार तड़का

'जॉली LLB 3' इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी साथ नजर आएंगे। इस फिल्म से सामने आई कलाकारों की झलकियों और टीजर ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया था। अब फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। मेरठ के शापरिक्स मॉल स्थित वेव सिनेमा में ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों का उत्साह दोगुना बढ़ गया है।

ट्रेलर अक्षय और अरशद की जोड़ी ने लगाए मजे एक बार फिर से दर्शकों को हंसाने के लिए 'जॉली' आ चुका है और खास बात है कि कोर्ट रूम में इस बार जज सुंदर लाल त्रिपाठी के सामने मामले की पैरवी करते एक नहीं, बल्कि दोनों जॉली नजर आ रहे हैं। अक्षय और अरशद के साथ-साथ जज बने अभिनेता सौरभ शुक्ला भी हमेशा की तरह अपने हाव-भाव से दिल जीत लेते हैं। ये फिल्म 'जॉली LLB' फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है, जिसका निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है।

भिड़ंत कोर्ट में भिड़े 2 जॉली फिल्म में अरशद (जगदीश त्यागी उर्फ जॉली) और अक्षय (जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली) के बीच कोर्टरूम में तीखी नोक-झोंक देखने को मिलेगी, जैसा कि ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। उधर दोनों जॉली की खींचतान के बीच जज सुंदरलाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) परेशान नजर आएंगे। ट्रेलर देख तो यही लग रहा है कि इस बार कोर्ट में मजा और बहस दोगुनी होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर अक्षय, अरशद और सौरभ शुक्ला की तिकड़ी धमाल मचाने वाली है।