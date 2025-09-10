कल्याणी प्रियदर्शन ने बॉक्स ऑफिस पर किया वो कारनामा, जो कोई मलयालम अभिनेत्री नहीं कर पाई

'हेरा फेरी', 'हंगामा' और 'भागमभाग' जैसी कई सफल कॉमेडी फिल्मों का निर्देशन कर चुके मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियर्दशन इन दिनों खबरों में छाई हुई हैं। जब से उनकी फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1- चंद्रा' सिनेमाघरों में आई है, कल्याणी चर्चा में हैं। अब उनकी इस फिल्म ने एक इतना अहम पड़ाव बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है, जहां तक पहुंचते-पहुंचते फिल्मों के पसीने छूटे जाते हैं। इसी के साथ कल्याणी ने भी एक रिकॉर्ड बना लिया है।

कूमक 'लोकाह' से चमके कल्याणी के सितारे कल्याणी ने साल 2017 में अखिल अक्किनेनी अभिनीत तेलुगू फिल्म 'हैलो' से अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद से ही अपने काम को लेकर वह काफी सतर्क रही हैं। अब आखिरकार उन्हें उनके धैर्य का फल मिल गया है। दरअसल, डोमिनिक अरुण की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लोकाह' से वह न केवल भारत की पहली महिला सुपरहीरो बनीं, बल्कि मलयालम सिनेमा में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली मलयालम अभिनेत्री का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

उपलब्धि इस मुकाम तक पहुंचने वाली इस साल की तीसरी मलयालम फिल्म 'लोकाह' ने 13वें दिन दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। ये 2025 में मलयालम सिनेमा की तीसरी फिल्म है, जो इस मुकाम तक पहुंची है। कल्याणी ने ये जादुई आंकड़ा पार करने पर साेशल मीडिया पर दर्शकों का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले मोहनलाल की 'एम्पुरान' और 'थुडारम' जैसी 2 फिल्में ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। यही नहीं, 'लोकाह' मलयालम सिनेमा की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई है।

रिकॉर्ड 'लोकाह' ने मलयालम सिनेमा में रचा इतिहास मलयालम सिनेमा में इस साल मोहनलाल की 'L2 एम्पुरान' ने 265.5 करोड़ रुपये और 'थुडारम' ने 234.5 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। साल 2024 में 'मंजुम्मेल बॉयज' ने 240.5 करोड़ रुपये कमाए थे। अब 'लोकाह' रिलीज के 13 दिनों में दुनियाभर में 202 करोड़ रुपये कमाकर बड़ी फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल हो गई है। मलयालम इंडस्ट्री में महिला प्रधान फिल्में कम बनती हैं। लिहाजा 'लोकाह' के लिए इतने बड़े आंकड़े हासिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।