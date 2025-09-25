'बिग बॉस 19' कानूनी पचड़े में फंसा, निर्माताओं को नोटिस; लगा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना

कलर्स टीवी का रियलिटी शो ' बिग बॉस ' अपने 19वें सीजन के साथ सुर्खियों में है। 24 अगस्त, 2025 को शुरू हुए इस शो को जनता से खूब प्यार मिल रहा है। एक ओर जहां ये सीजन खूब वाहवाही लूट रहा है, वहीं इसे लेकर अब एक विवाद हो गया है। दरअसल, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) ने सलमान खान के शो के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में 2 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है।

विवाद फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड ने भेजा निर्माताओं को नोटिस भारत की सबसे पुरानी लाइसेंसिंग संस्था, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड ने 'बिग बॉस 19' के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। PPL के मुताबिक, शो में बिना अनुमति के कॉपीराइट वाले गानों का प्रयोग किया गया। PPL ने इस उल्लंघन के लिए निर्माताओं से हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपये की मांग की है। संगठन ने एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें निर्माताओं को बिना उचित अनुमति के उसकी ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग करने से रोक दिया गया है।

गाने इन 2 गानों का किया इस्तेमाल नोटिस के अनुसार, 'बिग बॉस 19' के 11वें एपिसोड में ऋतिक रोशन की फिल्म 'अग्निपथ' का 'चिकनी चमेली' और करीना कपूर की फिल्म 'गोरी तेरे प्यार में' का गाना 'धत तेरी' दिखाया गया। संगठन ने शो की निर्माता कंपनी एंडेमोल शाइन इंडिया पर आरोप लगाया कि इसने पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस हासिल किए बिना ही इन दोनों गानों का इस्तेमाल किया। PPL की ओर से वकील हितेन अजय वासन द्वारा 19 सितंबर को ये नोटिस जारी किया गया।

आरोप बिना लाइसेंस लिए ही किया गया गानों का इस्तेमाल PPL का दावा है कि एंडेमोल शाइन इंडिया ने कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 30 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था। इन दोनों गानों का लाइसेंस सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया के पास है, जो उन 450 से ज्यादा संगीत लेबल्स में से एक है, जिनके पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स का प्रबंधन विशेष रूप से PPL द्वारा किया जाता है। PPL ने निर्माताओं से 2 करोड़ रुपये के हर्जाने के साथ-साथ आवश्यक लाइसेंस शुल्क की भी मांग की है।

शो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है ​​'बिग बॉस 19' जहां तक ​​'बिग बॉस 19' की बात है तो यह रियलिटी शो कलर्स टीवी पर रात साढ़े 10 बजे प्रसारित होता है और रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है। शो के हालिया एपिसोड में फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। फरहाना और कुनिका सदानंद के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली है। बता दें कि अब तक 2 प्रतियोगी नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक शो से बाहर हुई हैं।