'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स': सिनेमाघरों में लौट रही कंगना रनौत की फिल्म, जानिए कब

तारीख

26 सितंबर को दोबारा रिलीज होगी फिल्म

'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' 26 सितंबर को दोबारा सिनेमाघरों में लौट रही है। PVR सिनेमा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए लिखा, 'प्यार, हंसी और रोलरकोस्टर सवारी एक बार फिर वापस आ गई है।' फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में जिमी शेरगिल, स्वरा भास्कर और दीपक डोबरियाल जैसे कलाकार भी नजर आए थे। 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' 2011 में आई फिल्म 'तनु वेड्स मनु' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।