सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हो रही 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' (तस्वीर: एक्स/@ErosInnovation)

'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स': सिनेमाघरों में लौट रही कंगना रनौत की फिल्म, जानिए कब

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 25, 2025
05:01 pm
क्या है खबर?

कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। यह फिल्म 22 मई, 2015 को रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया था। अब लगभग 10 साल बाद 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रि-रिलीज तारीख से भी पर्दा उठ गया है। आइए जानें आप यह फिल्म सिनेमाघरों में दोबारा कब देख पाएंगे।

तारीख

26 सितंबर को दोबारा रिलीज होगी फिल्म

'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' 26 सितंबर को दोबारा सिनेमाघरों में लौट रही है। PVR सिनेमा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए लिखा, 'प्यार, हंसी और रोलरकोस्टर सवारी एक बार फिर वापस आ गई है।' फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में जिमी शेरगिल, स्वरा भास्कर और दीपक डोबरियाल जैसे कलाकार भी नजर आए थे। 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' 2011 में आई फिल्म 'तनु वेड्स मनु' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।

ट्विटर पोस्ट

