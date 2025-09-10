LOADING...
सलमान खान को राजनाथ सिंह से मिली हिदायत, कहा- बस चीन नहीं होना चाहिए बदनाम
सलमान ने क्यों की थी राजनाथ सिंह से मुलाकात?

लेखन नेहा शर्मा
Sep 10, 2025
07:27 pm
क्या है खबर?

पिछले दिनों सुपरस्टार सलमान खान ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जैसे ही उनकी मुलाकात की भनक लोगों को लगी तो कुछ लोग इसका राजनीतिक एंगल तलाशने लगे। बहरहाल, अब ये जानकारी सामने आ गई है कि आखिरकार सलमान ने राजनाथ से मुलाकात क्यों की। वो उनसे किसी भी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के सिलसिले में मिले थे। दोनों के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं।

कारण

भारतीय सेना ने फिल्म की शूटिंग पर उठाए थे सवाल

सलमान फिलहाल अपने दल-बल के साथ लद्दाख में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। दरअसल, ये सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है, इसलिए सेना ने इसकी शूटिंग को लेकर सवाल उठाए थे। उधर फिल्म भारत-चीन के बीच हुई गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, इसलिए इससे चीन के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ने का भी खतरा है। इन सब दिक्कतों के कारण शूटिंग में देरी हो रही थी। इन्हीं कारणों से सलमान, राजनाथ से मिलने दिल्ली गए थे।

दो टूक

राजनाथ ने सलमान को दी ये हिदायत

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, सलमान ने राजनाथ को पूरी बात बताई और रक्षा मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि, राजनाथ ने सलमान से एक बात साफ कही। वो ये कि फिल्म में चीन को बदनाम न किया जाए। उन्होंने समझाया कि पिछले कुछ समय में विश्व राजनीति में हुए बदलावों के कारण भारत-चीन के रिश्ते बेहतर हुए हैं। लिहाजा वो नहीं चाहते कि इस वक्त दोनों देशों के बीच कोई तनाव पैदा हो।

भरोसा

सलमान ने रक्षा मंत्री से किया ये वादा

सूत्र ने आगे कहा, "सलमान ने राजनाथ की इस शर्त को मान लिया और उन्हें बताया कि उनकी फिल्म किसी भी तरह से चीन विरोधी नहीं है, बल्कि ये फिल्म भारतीय सेना और जवानों की बहादुरी का जश्न मनाती है। सलमान ने ये भी वादा किया कि 'बैटल ऑफ गलवान' पर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि एक सच्चे भारतीय होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं।"

मीटिंग

सलमान और राजनाथ ने की थी करीब 45 मिनट की मुलाकात

राजनाथ, सलमान के इस जवाब से संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी भी दे दिल्ली में सलमान और राजनाथ के बीच करीब 45 मिनट की मुलाकात हुई थी और ये मीटिंग फायदेमंद रही। इसके बाद ही सलमान ने अपने हिस्से की शूटिंग शुरू की। बता दें कि सलमान इस फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। चित्रांगदा सिंह इसमें उनकी पत्नी की भूमिका में होंगी। फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी।