गोविंदा के लाडले यशवर्धन आहूजा को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे साजिद खान, नितांशी गोयल होंगी जोड़ीदार

रिपोर्ट कॉमेडी के बाद हॉरर में साजिद का दांव बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म में यशवर्धन के साथ 'लापता लेडीज' से अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकीं प्रतिभाशाली अभिनेत्री नितांशी गोयल मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 23 जनवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर फिल्म का मुहूर्त किया गया। अपनी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर साजिद इस बार एक हॉरर कहानी के साथ दर्शकों को डराने और यशवर्धन के रूप में इंडस्ट्री को एक नया हीरो देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सहयोग बड़े बैनर और निर्माताओं का साथ फिल्म 'हंड्रेड' को बॉलीवुड के दिग्गजों का साथ मिल रहा है। इसे एकता कपूर और शोभा कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स और मशहूर निर्माता अमर बुटाला मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अमर बुटाला इंडस्ट्री का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्होंने इससे पहले साल 2023 में सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'मिशन मजनू' बनाई थी। इसके अलावा वो 'बजरंगी भाईजान', 'केसरी', 'मिशन मंगल', 'टोटल धमाल' और 'ट्यूबलाइट' जैसी बड़ी फिल्मों के सह-निर्माता भी रह चुके हैं।

वापसी जिस जॉनर से करियर शुरू हुआ, उसी में लौटे साजिद साजिद के लिए ये फिल्म एक तरह से घर वापसी की तरह है। भले ही साजिद को 'हाउसफुल' जैसी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके निर्देशन सफर की शुरुआत वास्तव में हॉरर से ही हुई थी। शायद आप इस बात से वाकिफ न हों कि उन्होंने साल 2006 में आई हॉरर फिल्म 'डरना जरूरी है' की एक लघु कहानी का निर्देशन किया था। अब करीब 2 दशक बाद वो फिर उसी जॉनर में वापसी कर रहे हैं।

