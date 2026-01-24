डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर कनाडा को दी 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चीन के साथ व्यापार समझौते को लेकर कनाडा को 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कनाडा अगर चीन के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाता है तो वह कनाडा से आयात होने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत का व्यापक शुल्क लगा देंगे, जिससे उत्तरी अमेरिका के आर्थिक गठबंधन को लेकर तनाव बढ़ जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह धमकी दी है।

पोस्ट ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा? ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'अगर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को लगता है कि वह कनाडा को चीन के लिए सामान और उत्पाद अमेरिका भेजने का बंदरगाह बना देंगे, तो वह घोर गलतफहमी में हैं।' उन्होंने चीन पर कनाडा की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक मूलभूत खतरा पैदा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह कनाडा को जिंदा खा जाएगा और पूरी तरह से निगल जाएगा। इसमें उसके व्यवसाय और सामाजिक ताना-बाना भी शामिल है।

धमकी ट्रंप ने कनाडा को किस तरह दी धमकी? ट्रम्प ने आगे लिखा, 'चीन के साथ किसी भी व्यापार समझौते पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जाएगी। अगर चीन के साथ कनाडा कोई समझौता करता है, तो उस पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।' ये टिप्पणियां कनाडा-चीन के बीच गहरे व्यापारिक संबंधों के खिलाफ कड़े रुख और अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों पर नए सिरे से संरक्षणवादी दबाव का संकेत देती हैं। यह विवाद कार्नी की हाल ही में चीन यात्रा के बाद सामने आया है।

Advertisement